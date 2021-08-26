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Shopify ve TikTok alışveriş sekmesini getiriyor

26.08.2021 09:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Karşınızda TikTok’un shopping özelliği. Yeni sekme, TikTok For Business hesabına sahip Shopify satıcılarına sunulacak.

Shopify ve TikTok alışveriş sekmesini getiriyor

Program şu anda Amerika Birleşik Devletleri ve Birleşik Krallık’ta bir pilot uygulama olarak yayında. Beta sürüm önümüzdeki haftalarda Kanada’daki bazı kullanıcılara açılacak. Beta sürümünde problem olmaması durumunda önümüzdeki aylarda ek bölgeler de özelliği alacak. Ardından ülkemiz de özelliği alan ülkeler arasına girecektir.

Shopify ve TikTok, yeni sekmeye ek olarak uygulamada ürün bağlantılarını da kullanıma sunacak. Böylece Shopify satıcıları normal TikTok gönderilerindeki öğeleri etiketleyebilecek. Söz konusu etiket, kullanıcıyı doğrudan satıcının çevrimiçi mağazasına yönlendirecek. Buradan kullanıcılar istedikleri ürünü alabilecekler. Uygulama kullanıcıları için para kazanmanın farklı yollarını sunmaya devam ediyor.

Sosyal medyada içerik oluşturucuları kendi platformlarına dahil etme konusunda ciddi bir rekabet söz konusu. TikTok’un hali hazırda platformu zaten başarılı. Ancak TikTok bununla yetinmiyor. Kısa video formatıyla ciddi anlamda popüler olan sosyal medya uygulaması her zaman kullanıcılarına para kazandırmanın farklı yollarını arıyor. Alışveriş yapma özelliği, uygulamayı daha da geliştiren bir ayrıntı olarak öne çıkacak diyebiliriz.

Letgo yeni özelliğini duyurdu!

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Anahtar Kelimeler:
sosyal medya tiktok
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