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Show Tv Haber spikeri Ece Üner'in "Angara" gafı güldürdü

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.09.2018 22:47 | Son Güncelleme

Show Tv ana haber spikeri Ece Üner, akşam bülteninde çocuk işçilerle ilgili dramatik bir haberi sunarken, yaptığı dil sürçmesiyle ekran başındaki izleyenleri güldürdü. Ankara yerine "Angara" diyen Ece Üner, sosyal medyada da gündem oldu.

Show Tv ana haber bülteninin başarılı sunucusu Ece Üner, akşam bülteninde "kağıt toplayan çocukların tehlikeli oyunu" başlıklı haberiyle çocuk işçilere ve yaşadıkları ağır koşullara dikkat çekti.

ECE ÜNER'İN ANKARA ŞİVESİ BEĞENİLDİ

Ancak Ankara'da yaşanan olayın anonsunu yaparken Ankara yerine Angara demesi, haberin önüne geçerken, Üner'i de sosyal medyada gündem yaptı.

Pek çok takipçi, kusursuz Ankara şivesiyle söylediği "Angara" yorumunu beğenirken, görüntüler de sosyal medyada binlerce kez paylaşıldı.

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angara Show Tv haber ana haber Ece Üner

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