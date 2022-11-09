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Şi Cinping, Mao'dan sonra bir ilki gerçekleştirmişti! Dün servis edildi, dünya bu kareyi konuşuyor

09.11.2022 08:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dünya, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping dün verdiği mesajı konuşuyor. Şi Cinping, "Ordunun muharebe kabiliyetini artırması ve savaşa hazırlıklı olması gerektiğini" ifade ederken üzerinde askeri kamuflaj olması dikkat çekti. Geçen ay yapılan 20. Ulusal Kongresinde Şi, ÇKP Genel Sekreterliği ve Merkezi Askeri Komisyon Başkanlığına üçüncü kez seçilmişti. Şi, böylece Mao'dan sonra iktidarını üçüncü döneme taşıyan ilk lider olmuştu.

Şi Cinping, Mao'dan sonra bir ilki gerçekleştirmişti! Dün servis edildi, dünya bu kareyi konuşuyor

Dünya, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in açıklamasını konuşuyor. Çin Halk Kurtuluş Ordusunun (ÇHKO) komuta karargahı olan Merkezi Askeri Komisyonun (MAK) müşterek harekat merkezini ziyaret eden Şi Cinping, orduya 'savaşa hazırlık' mesajı verdi. Öte yandan Şi Cinping'in ziyarette askeri kamuflaj giymesi dikkat çekti.

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'SAVAŞA HAZIRLIK' MESAJI

Çin Devlet televizyonu CCTV'nin haberine göre Şi, dün Çin Halk Kurtuluş Ordusunun (ÇHKO) komuta karargahı olan Merkezi Askeri Komisyonun (MAK) müşterek harekat merkezini ziyaret etti.

Çin'de Mao'dan sonra bir ilk! Şi Cinping... Çin'de Mao'dan sonra bir ilk! Şi Cinping...

Yeni dönemde Çin ordusunun zorlu ve ağır bir görevle karşı karşıya olduğunu vurgulayan Şi, "Tüm silahlı kuvvetler, tek ve en temel kriter olarak muharebe kabiliyetine odaklanmalı, tüm çalışmalarını savaşa hazırlık ve kazanma kabiliyetine erişme hedefi doğrultusunda yürütmeli." dedi.

Şi, "dünyanın yüz yılda görülen hızlı bir değişimden geçtiğine" dikkati çekerek, "Çin ordusu, ulusal egemenliği, güvenliği ve kalkınma çıkarlarını kararlılıkla korumalı, partinin ve halkın kendisine ifade ettiği görevleri yerine getirmelidir." ifadesini kullandı.

DİKKAT ÇEKEN DETAY! ASKERİ KAMUFLAJ GİYDİ

Ziyarette askeri kamuflaj ve bot giydiği görülen Şi, komutanlara yaptığı görüşmede, ÇHKO'nun 100. kuruluş yıl dönümü olan 2027'ye kadar dünyanın üst sınıf silahlı kuvvetlerinden biri haline getirilmesi hedefine işaret ederek, "Bunu başarmak için elimizden geleni yapmalıyız." diye konuştu.

Şi, ordunun, "mutlak bağlılığa dayalı, planlamada iyi, komutada etkin ve kazanma cesaretine sahip bir örgütlenme oluşturması gerektiğini" belirtti.

Ziyaret, Şi'nin Çin Komünist Partisinin (ÇKP) geçen ay yapılan 20. Ulusal Kongresi ertesinde ordu karargahında yaptığı ilk temaslar oldu. Kongrede Şi, ÇKP Genel Sekreterliği ve Merkezi Askeri Komisyon Başkanlığına üçüncü kez seçilmişti.

Şi, Kongre'de yaptığı konuşmada, "tüm yerel savaşlarda zafer" hedefini dile getirmiş, ordunun eğitim ve savaşa hazırlığının artırılması, kazanma kabiliyetinin geliştirilmesi gerektiğini vurgulamıştı.

Kaynak: AA

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