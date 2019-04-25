Sıcak cam ve ebruyu ipek kumaşta buluşturdular

Yozgat Halk Eğitim Merkezi ve Akşam Sanat Okulu’nda kursiyer kadınlar, Geleneksel Türk El Sanatlarından cam ve ebru sanatını ipek kumaşla buluşturarak kişiye özel başörtü, fular, kravat, kol düğmesi, kolye gibi ürünler elde ediyor.

Yozgat Halk Eğitim Merkezi ve Akşam Sanat Okulu’nda açılan ebru ve cam kursu, kadınlar tarafından büyük ilgi görüyor. Kadınlar burada gördükleri kurslarla cam ile ateşi, su ile boyayı sanata dönüştürerek insanların günlük hayatta kullandıkları çeşitli ürünler elde ediyorlar. Kadınlar ilk olarak usta öğreticileri Memduha Sibel Biçer eşliğinde ince cam çubukları ateşte eriterek birbirinden renkli irili ufaklı boncuklara dönüştürüyor. Kursiyer kadınlar daha sonra renklerin ve boyaların suyla birleşmesiyle oluşan Ebru sanatını ipek kumaşa işliyor. Suya damlatılan boya ile ateşte şekillenen camın ipekte buluşması sonucunda ise kravat, kol düğmesi, takı, başörtüsü ve fular gibi kişiye özel ürünler ortaya çıkıyor. Kursiyerler, ebru ve cam sanatında geliştirdikleri bu yöntemle moda dünyasına yeni bir boyut kazandırıyor.

Sıcak cam ve ebru sanatını ipek üzerine işleyerek çeşitli ürünler ortaya çıkardıklarını söyleyen Cam ve Ebru sanatı usta öğreticisi Memduha Sibel Biçer yaptığı açıklamada “Yozgat Halk Eğitim Merkezinde ebru ve sıcak cam hocası olarak çalışmaktayım. 15 tane kursiyerim var. Biz kursta sıcak camdan ebru yapıyoruz. Bunları ipek kumaş üzerine kravat ve fular olarak çalışıyoruz. Sıcak camla kol düğmeleri, takı uçları yapıyoruz. Bu bocuklarla da bu ürünleri süslüyoruz. Yozgat Halk Eğitim Merkezinde cam boncuk ilk defa yapılıyor. Biz bu cam boncukları, ebru ile de buluşturduk. Bunları ipek kumaşlarla bütünleştirdik ve sıcak camla ebru çıktı ortaya. Kursiyerlerim burada güzel vakit geçiriyorlar. Aile bütçelerine de döner sermaye kapsamında katkı sağlıyorlar” dedi.

Kursiyerlerden Ayşe Kaya ise, “İpek kumaşlarımıza ebru yapıyoruz, takılar, boncuktan iğne oyaları yapıyoruz. Cam makinemiz var, cam boncuk yapıyoruz makinamızda. Hocamızla birlikte ipek kumaşlarımızın üzerine ebru yapıyoruz. Bu kumaşlara takıları, boncukları ekleyerek fular ve kravat yapıyoruz. Burada güzel vakit geçiriyoruz. Hem de aile ekonomimize katkı sağlıyoruz. Mutluyum çalışmalarımız böyle geçiyor” şeklinde konuşurken Münevver Karataş ise “Biz burada ipek kumaşlar üzerine ebru yapıyoruz. Bu kumaşlarla da kravatlar, takılar, fularlar yapıyoruz. Camlardan takılar yapıyoruz. Vaktimiz böyle geçiyor” ifadelerine yer verdi.

