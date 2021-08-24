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Sıcak çay yüzünden vücudu yansı, ambulanstan kaçtı

24.08.2021 15:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gaziantep'te çöp konteynerine giren çocuğun üzerine sıcak çay döküldü. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin bindirdiği ambulanstan kaçan çocuğun plastik şişe dolu çuvalın kaybolmasından korktuğu için kaçtığı öğrenildi. Esnafın çuvalı koruyacağı sözü üzerine ikna olan çocuk, hastaneye gitmeyi kabul etti.

Sıcak çay yüzünden vücudu yansı, ambulanstan kaçtı

Olay, Şahinbey ilçesi Değirmiçem Mahallesi'nde bulunan cadde üzerinde meydana geldi. Karton ve plastik toplamak için çöp konteynerine giren 15 yaşındaki T.Y.'yi fark etmeyen esnaf, sıcak çayı konteynere döktü. Esnaf, T.Y.'nin acı içerisindeki çığlıkları üzerine durumu fark etti. Konteynerden çıkartılan yabacı uyruklu çocuğa ilk önce çevredeki vatandaşlar müdahale etti. İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerinin ambulansa aldığı T.Y. ekiplerin bir anlık dalgınlığından faydalanarak ambulanstan kaçtı. Topladığı plastik şişe dolu çuvalının kaybolmasından korktuğu için kaçtığını söyleyen T.Y., bir esnafın çuvalı koruyacağı sözü üzerine ise sağlık ekiplerinin hastaneye götürme çabalarına karşılık verdi. İkna olan çocuk, Gaziantep Cengiz Gökçek Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesine götürüldü.

“SIRTI EPEY YANMIŞTI”

Konteynırdan çıkarttığı T.Y.’ye, ilk müdahaleyi yapan Ömer Kılınç ise o anları anlattı. Kılınç, “Plastik atıklar için buranın içine giriyor, bir başkası da görmeden konteynerin mandalına basıp kaynar çayı üzerine döküyor. Sırtı epey yanmıştı, biz kendisini yıkadık soğuk suyla ve direk ambulansı aradık” dedi.

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İHA

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