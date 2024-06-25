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  4. Sıcak havada bu hatayı sakın yapmayın! Zararları saymakla bitmiyor

Sıcak havada bu hatayı sakın yapmayın! Zararları saymakla bitmiyor

25.06.2024 07:28
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Sıcak havada çok hızlı içilen soğuk suyun mide ve bağırsak rahatsızlıklarına yol açabileceğini belirten Prof. Dr. Vedat Göral, “Soğuk suyu hızlı içmek, yemek borusunda kasılmalara ve rahatsızlığa yol açabilir. Gastrit ve ülser hastalığı olanlarda soğuk su içilmesi, mide asidini arttıracağı için midede aşırı gaz, kramp şeklinde ağrı, yanma ve mide rahatsızlıklarının artmasına neden olur” dedi.

Sıcak havada bu hatayı sakın yapmayın! Zararları saymakla bitmiyor

Gastroenteroloji Uzmanı Prof. Dr. Vedat Göral, sıcak havalarda serinlemek amacıyla tüketilen soğuk içeceklerin mide-bağırsak sağlığına verdiği zararları açıkladı. Prof. Dr. Vedat Göral, “Bazı kişilerde soğuk su içilmesi olumsuzluklara neden olabilir. Normal bir insanın vücut ısısı 36 ila 37 derecedir. İçtiğimiz soğuk su ile vücudumuzun sıcaklığı arasındaki 10 ila 12 derece fark bir soruna yol açmaz. Ancak suyun soğukluğu daha çok olursa vücudumuz zarar görmeye başlayabilir. Soğuk suyu hızlı içmek, yemek borusunda kasılmalara ve rahatsızlığa yol açabilir. Gastrit ve ülser hastalığı olanlarda soğuk su içilmesi, mide asidini arttıracağı için midede aşırı gaz, kramp şeklinde ağrı, yanma ve mide rahatsızlıklarının artmasına neden olur” diye konuştu.

"BAĞIRSAK HAREKETLERİNİ ARTIRIR"

Prof. Dr. Vedat Göral, şöyle devam etti: “Özellikle çok soğuk suyun çok hızlı içilmesi, midede ağrı, kramp ve gaz oluşumuna neden olabilir. Ancak mide şikâyeti olmayanlarda soğuk su içilmesi zarar vermez, bilakis vücuttaki harareti alır ve kişi kendini daha iyi hisseder. Susamış olan kişinin soğuk su içmesi kişinin performansını da arttırır. Soğuk su içilmesi bağırsak hareketlerinin artmasına ve karında ağrı, gaz ile şişkinliğe neden olur. Bu nedenle soğuk su içilecekse yavaş yavaş ve küçük dozlar halinde içilmelidir. İçilecek soğuk suyun ideal sıcaklık derecesi 16 derece olmalıdır. Daha düşük sıcaklıklarda olumsuzluklar yaşanmaması için, soğuk suya biraz ılık su katılarak içilmesi daha uygundur.”
Bu içerik Nilgün Akbıyık tarafından yayına alınmıştır

Express


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Anahtar Kelimeler:
su çok su içmek
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