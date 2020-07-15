Sıcak havada deniz keyfi koronavirüsü unutturdu

Antalya'da sıcak havadan bunalanlar, dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili'ne akın etti. Sahile gelenlerin çoğunluğunun maske takmadığı, sosyal mesafe kuralını dikkate almadığı gözlendi. Gençler, deniz içerisinde yer alan 6 metre yükseklikteki kayalıktan tehlikeye aldırış etmeden atlayış yaptı. Nem ve sıcak havadan bunalanlar denize girerek serinledi. Bazıları sahilde çocuklarıyla denizde serinlemenin keyfini doyasıya yaşadı bazıları da şezlongda güneşlenerek vakit geçirdi.

Hava sıcaklığının 30.3, deniz suyunun 29 derece olduğu Antalya'da, nem oranı ise yüzde 66 ölçüldü. Hissedilen sıcaklığın 35 dereceyi gördüğü kentte 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde sahildeki kalabalıkta önceki günlere göre artış gözlendi.

Serinlemek için ailesiyle sahile gelenlerden Ali Çakırel, "Güneşli ve sıcak havada denize girmek çok güzel. İzinli günümüzün tadını çıkarıyoruz. Bugün 15 Temmuz olması nedeniyle aslında üzücü bir gün. Evde oturuyorduk ama sıcak hava nedeniyle çocuğumuzun denize girmesi için serinleme amacıyla sahile geldik" dedi.

Ali Çarıkel'in eşi Kübra Zarıkel ise deniz suyunun çok güzel olduğunu ve serinlemek için geldiklerini söyledi.

