Sıcak havalara dikkat! Bebeklerde sıklıkla görülüyor

İsilik bebek veya küçük çocuklarda görülen cilt üzerindeki kırmızı veya pembe renkteki kabarcıklardır. Özellikle sıcak havalarda görülen isilik sıcaktan ve aşırı nemden etkilenerek tıkanan ter bezlerinin ciltte kızarıklık yapması sonucu ortaya çıkar. Genellikle döküntülü hastalık belirtileriyle karıştırılan isilik, korkulacak ya da paniğe kapılınacak bir hastalık değildir. İsiliğin kendi içerisinde çeşitli dereceleri vardır.

İSİLİK DERECELERİ

İsilik, çeşitli şekillerde görülebilir. Daha hafif olan isilik küçük ve kolayca patlayıp ince pullar oluşturan su kabarcıkları halinde görülür. Daha ağır vakalarda, kaşıntılı ve su toplayan kırmızı döküntüler oluşabilir. Bu döküntüler sıcakta karıncalanma veya kaşınma hissi yaratabilir. Döküntü birkaç gün sonra kaybolur, ancak yineleyebilir. İsilik genellikle yaz aylarında veya aşırı sıcak ortamlarda oluşur. Aşırı terlemeye neden olan kalın giydirilme, sık yıkanmama gibi nedenler de kolaylaştırıcı etki yapar.

EN SIK GÖRÜLDÜĞÜ ALANLAR BAŞ VE VÜCUT KIVRIMLARIDIR

Bebeklerin cilt yapısı ince olduğu için ve ısı değişikliklerine yanıtları daha zor olduğu için erişkinlere göre isilik daha sık görülür. Bebeklerin cilt yapısı ince olduğu için ve ısı değişikliklerine yanıtları daha zor olduğu için erişkinlere göre isilik daha sık görülür. İsilik tüm vücutta olabilir ama özellikle çok terleyen bölgelerde özellikle bebeklerde baş bölgesinde ve kıvrım yerlerinde görülür.

İSİLİĞİ ÖNLEMEK İÇİN BEBEKLER ÇOK KALIN GİYDİRİLMEMELİDİR

İsiliği önlemek için sıcak ortamlarda bebekler çok kalın giydirilmemeli, teri çeken pamuklu giysiler tercih edilmeli ve sık sık yıkanmalıdır. Kış ayları bile olsa ev içi ısı 23-24 derece olması yeterlidir. Daha sıcak ortamlarda bebekler sık terleyeceğinden kış aylarında bile isilik görülebilir. Banyo yapılması isilik için ilaç tedavisinden önce gelir. Sarışın ve açık tenli bebeklerde isilik daha sık olabilir.

SIK BANYO YAPTIRILMASI TEDAVİ SÜRECİNİ HIZLANDIRIR

İsilik tedavisinde sık banyo yapılması dışında eğer ciltte kaşıntı çoksa kaşıntı giderici kremler ve anti inflamatuar yani yangıyı azaltıcı kremler hekim kontrolünde kullanılabilir. Doğal ve temiz deniz suyu ile temas ter bezlerinin uçlarını açık tutacağından yaz aylarında aşıları tamamlanmış bebekler için önerilebilir.

KİLOLU BEBEKLER İÇİN NEMLENDİRİCİ AŞAMASI ATLANMAMALI

Özellikle kilolu bebeklerde kıvrım yerleri isilik için riskli bölgelerdir. Özellikle banyo sonrası bu bölgelere nemlendirici kullanımı (losyon veya bebe yağları veya zeytinyağı) faydalı olacaktır.



