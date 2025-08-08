Sıcak havalarda herkesin yanında: Evde doğal deodorant yapılır mı? Doğal deodorant nasıl yapılır?

Ev yapımı doğal deodorantlarla hem ter kokusuna doğal çözüm bulabilir hem de cildinizi kimyasallardan koruyabilirsiniz. Üstelik oldukça ekonomik. Kendi bakım ürünlerini hazırlamak, hem çevreye hem bedeninize göstereceğiniz en güzel özendir.

NEDEN DOĞAL DEODORANT TERCİH ETMELİ?

Koltuk altı cildi ince ve hassastır; kimyasal içerikler kolayca emilir.

Alüminyum tuzları terlemeyi tamamen engeller; bu da vücudun detoks işlevini bozar.

Doğal deodorantlar terlemeyi durdurmaz ama kötü kokuyu önler ve cildi korur.

EVDE DOĞAL DEODORANT TARİFİ (KARBONATLI – KREM FORMDA)

Malzemeler:

2 yemek kaşığı organik hindistancevizi yağı

1 yemek kaşığı karbonat

1 yemek kaşığı mısır nişastası (veya ararot)

5–6 damla uçucu yağ (lavanta, limon, çay ağacı ya da nane tercih edilebilir)

Yapılışı:

Hindistancevizi yağını benmari usulü eritin.

Karbonat ve nişastayı ekleyerek karıştırın.

Uçucu yağları ekleyin ve iyice homojen hale gelene kadar karıştırın.

Karışımı küçük cam bir kavanoza alın.

Katılaşması için buzdolabında 1–2 saat bekletin.

Kullanımı:

Parmak uçlarınızla küçük bir miktar alıp temiz koltuk altına sürün. Tüm gün boyunca doğal ferahlık sağlar, cildi tahriş etmez.

ALTERNATİF: SPREY FORMDA DOĞAL DEODORANT

Malzemeler:

1/2 çay bardağı gül suyu veya saf su

1 çay kaşığı karbonat

5 damla çay ağacı yağı

Sprey şişe

Hazırlanışı:

Tüm malzemeleri karıştırın, çalkalayarak sprey şişeye aktarın.

Çıkmadan önce koltuk altına sıkın.

Her kullanımdan önce mutlaka çalkalayın.

DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER