KADIN

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. KADIN
  3. Güzellik - Moda

Sıcak havalarda herkesin yanında: Evde doğal deodorant yapılır mı? Doğal deodorant nasıl yapılır?

Ter kokusunu engellemek için kullandığımız deodorantlar, cilt sağlığı açısından ne kadar güvenli? Piyasadaki birçok deodorant, içeriğinde alüminyum, paraben ve sentetik parfümler barındırıyor. Bu maddeler uzun vadede hem ciltte tahrişe yol açabilir hem de hormon dengesine zarar verebilir. Neyse ki doğanın sunduğu malzemelerle, evde kolayca doğal ve etkili bir deodorant hazırlamak mümkün...

Sıcak havalarda herkesin yanında: Evde doğal deodorant yapılır mı? Doğal deodorant nasıl yapılır?
Sedef Karatay

Ev yapımı doğal deodorantlarla hem ter kokusuna doğal çözüm bulabilir hem de cildinizi kimyasallardan koruyabilirsiniz. Üstelik oldukça ekonomik. Kendi bakım ürünlerini hazırlamak, hem çevreye hem bedeninize göstereceğiniz en güzel özendir.

Sıcak havalarda herkesin yanında: Evde doğal deodorant yapılır mı? Doğal deodorant nasıl yapılır? 1

NEDEN DOĞAL DEODORANT TERCİH ETMELİ?

  • Koltuk altı cildi ince ve hassastır; kimyasal içerikler kolayca emilir.
  • Alüminyum tuzları terlemeyi tamamen engeller; bu da vücudun detoks işlevini bozar.
  • Doğal deodorantlar terlemeyi durdurmaz ama kötü kokuyu önler ve cildi korur.

Sıcak havalarda herkesin yanında: Evde doğal deodorant yapılır mı? Doğal deodorant nasıl yapılır? 2

EVDE DOĞAL DEODORANT TARİFİ (KARBONATLI – KREM FORMDA)

Malzemeler:

  • 2 yemek kaşığı organik hindistancevizi yağı
  • 1 yemek kaşığı karbonat
  • 1 yemek kaşığı mısır nişastası (veya ararot)
  • 5–6 damla uçucu yağ (lavanta, limon, çay ağacı ya da nane tercih edilebilir)

Yapılışı:

  • Hindistancevizi yağını benmari usulü eritin.
  • Karbonat ve nişastayı ekleyerek karıştırın.
  • Uçucu yağları ekleyin ve iyice homojen hale gelene kadar karıştırın.
  • Karışımı küçük cam bir kavanoza alın.
  • Katılaşması için buzdolabında 1–2 saat bekletin.

Kullanımı:
Parmak uçlarınızla küçük bir miktar alıp temiz koltuk altına sürün. Tüm gün boyunca doğal ferahlık sağlar, cildi tahriş etmez.

Sıcak havalarda herkesin yanında: Evde doğal deodorant yapılır mı? Doğal deodorant nasıl yapılır? 3

ALTERNATİF: SPREY FORMDA DOĞAL DEODORANT

Malzemeler:

  • 1/2 çay bardağı gül suyu veya saf su
  • 1 çay kaşığı karbonat
  • 5 damla çay ağacı yağı
  • Sprey şişe

Hazırlanışı:

  • Tüm malzemeleri karıştırın, çalkalayarak sprey şişeye aktarın.
  • Çıkmadan önce koltuk altına sıkın.
  • Her kullanımdan önce mutlaka çalkalayın.

Sıcak havalarda herkesin yanında: Evde doğal deodorant yapılır mı? Doğal deodorant nasıl yapılır? 4

DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

  • Hassas ciltler için karbonatsız tarifler daha uygundur.
  • Taze hazırlanan doğal ürünlerin serin yerde saklanması önerilir.
  • Koltuk altına tıraş sonrası uygulamaktan kaçının.

  • Ciltte kızarıklık oluşursa kullanıma ara verin.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Bugün burçları neler bekliyor?Bugün burçları neler bekliyor?
Yapay zekadan tavsiye alırken dikkat!Yapay zekadan tavsiye alırken dikkat!

Anahtar Kelimeler:
cilt bakımı terleme Deodorant evde bakım yaz ayları
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
AK Parti'nin Ankara adayını yanlışlıkla açıkladı! Sildi ama...

AK Parti'nin Ankara adayını yanlışlıkla açıkladı! Sildi ama...

Saatler kaldı, gözler Beştepe'deki açıklamada! Asgari ücret...

Saatler kaldı, gözler Beştepe'deki açıklamada! Asgari ücret...

Saatler kala asgari ücret iddiası! Net rakam verdi

Saatler kala asgari ücret iddiası! Net rakam verdi

Çalışma gün ve saatlerine ilişkin öneri Meclis'te kabul edildi

Çalışma gün ve saatlerine ilişkin öneri Meclis'te kabul edildi

Otogarda korkunç olay: Tartıştığı muavini otobüsle ezerek öldürdü

Otogarda korkunç olay: Tartıştığı muavini otobüsle ezerek öldürdü

Aman dikkat! 2024'te aldatmaya meyilli olan burçlar açıklandı

Aman dikkat! 2024'te aldatmaya meyilli olan burçlar açıklandı

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.