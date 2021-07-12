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Sıcak havalarda kuruyan saçlarınızı canlandıracak özel saç bakım ürünleri

12.07.2021 14:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sıcak havalarda yıpranan saçlarınızı besleyip canlandıracak özel saç bakım ürünlerini sizler için derledik. Sıcak ve olumsuz hava şartları saçlarınıza zarar verebilir. Kullanacağınız bakım ürünleri ile saçlarınızı eskisinden daha güçlü ve bakımlı hale getirmeniz mümkün. Saçlarınıza iyi gelecek; neme doyururken bakım yapacak ürünleri sizin için bir araya getirdik.

Sıcak havalarda kuruyan saçlarınızı canlandıracak özel saç bakım ürünleri

1- Dax Supergro saç güçlendirici bakım yağı ile ekstra güçlü saçlar

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Dax Supergro, içerdiği zengin yağlar ile saçları kısa sürede canlandırır. Güçlenen saçlarınız kopmaya ve kırılmaya karşı daha dayanıklı hale gelir. Bu krem, botanik yağlar sayesinde, saçlarınıza doğal bir bakım sağlayacak.
Dax supergro saç güçlendirici bakım yağını BURADAN inceleyebilirsiniz.

2- Pantene saç bakım yağı ile yıpranmış saçlarını onar

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Hafif dokusu ve özel yapısı sayesinde yaz günlerinde saçınızı ağırlaştırmayan bu ürünü gönül rahatlığı ile kullanabilirsiniz. Üstelik hafif yapısı sayesinde saç dibi ve saç ucu için kullanıma uygundur. Şekillendirme öncesi ya da ısıya maruz kalmaması için düzleştirici, fön öncesi kuru ve ıslak saça uygulanabilir.

Pantene keratin özlü onarıcı E vitaminli saç bakım yağına BURADAN ulaşabilirsiniz.

3- Elidor şekillendirici saç bakım kremi ile nemlendirirken şekillendir

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Yaz sıcaklarında saçlarınıza ısı vererek şekillendirmek, kuru ve sağlıksız bir görünüme neden olur. Krem formüllü şekillendiriciler ise saçı şekillendirirken nemlendirerek bakım da sağlar.

Elidor Belirgin Bukleler 7/24 Şekillendirici Saç Bakım Kremini BURADAN inceleyebilirsiniz.

4- Urban Care ile mat ve cansız saçlara elveda

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İçerisinde Uv filtresi bulunduran Intense Keratin saçı nemlendirirken onarıp pürüzsüzleştiriyor. Yoğunlaştırılmış keratin içeren formülü sayesinde kuru, mat ve cansız saçları nemlendiriyor.

Urban Care Intense keratin sıvı saç bakım kremine BURADAN ulaşabilirsiniz.

5- Botanıca Comfort ile kalıcı onarım

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İçerdiği saf keratin ve doğal yağlar ile saçın nem dengesini koruyan ve ekstra nem sağlayan bu bakım formülü ile daha bakımlı saçlara kavuşmak sıcak ve ısının yarattığı olumsuz etkilerden korunmak mümkün.

Botanıca Comfort Aşırı Yıpranmış Saçlar İçin Keratin Bakım Yağını BURADAN inceleyebilirsiniz.

6- L'Oréal Paris Elseve banyo öncesi maske ile nem terapisi

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İçerdiği hindistan cevizi yağı ile saç derisine ve saç yüzeyine yoğun nem sağlayan bu ürün duş sırasında kullanıma uygundur. Islak saça uygulanır ve durulanır.

L'Oréal Paris Elseve hindistan cevizi ve değerli yağlar bakım maskesine BURADAN ulaşabilirsiniz.

7- Replexion GF saç bakım serumu ile derinlemesine bakım

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Kuru saçlar bir süre sonra dökülmeye ve kırılmaya sebep olabilir. İyi bir bakım yaparak saçlarınızı uzun vadede neme doyurarak tek ürünle iyi bir bakım yapabilirsiniz. Profesyonel bir serum bunun için iyi bir seçim olabilir.

Replexion GF saç bakım serumunu BURADAN inceleyebilirsiniz.

8- John Frieda besleyici bakım maskesi ile nemli ve arınmış saçlar

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John Frieda detoks etkili onarıcı ve besleyici maskesi içerdiği yoğun avokado özleri ile sıcak havalarda kuruyan saçlara bakım yapar ve neme doyurur. Ayrıca bu besleyici krem, içerdiği özel çay özleri ile detoks sağlar.

John Frieda detoks etkili onarıcı ve besleyici maskeye BURADAN ulaşabilirsiniz.

9- Herbal Science Boom Butter ile saçlarınız her daim canlı

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Yedi değerli yağı bünyesinde barındıran bu özel karışım, saçların kuruluğuna kısa sürede çözüm olacak. Islak ve kuru kullanıma uygun olan bu krem, yaz günlerinde havuz ve deniz sonrası için de rahatlıkla kullanılabilir.

Herbal Science Boom Butter Saç Bakım Yağını BURADAN inceleyebilirsiniz.

10- L'Oréal Paris Elseve ile pürüzsüz saçlara kavuş

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İçeriğinde bulunan değerli yağlarla saça nem verirken pürüzsüz görünüm ve parlaklık sağlayan mucizevi kremi, saçınızı ısı ile şekillendirme öncesinde de kullanılabilirsiniz.

L'Oréal Paris Elseve Mucizevi Yağ Saç Güzelleştirici Kremine BURADAN ulaşabilirsiniz.


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