Sıcak havaların en büyük kurtarıcılarından en iyi vantilatör modelleri

Eskiden tek bir vantilatör çeşidi vardı, motora bağlı bir pervane döner durur ve etrafa da serinlik yayardı. Prensip olarak hala birçok vantilatör aynı sistemle çalışsa da sulusu, susuzu, havayı temizleyeni, buharlısı, buharsızı, sessizi derken birbirinden farklı özelliğe sahip pek çok model hayatımıza girdi. Sıcaklara maruz kalmadan evinizin konforunda farklı vantilatör modelleri arasında karşılaştırma yapmak ister misiniz?

1. Telefondan serinliği kontrol edin

Uzaktan kumandalı vantilatörleri biliyor olmalısınız. Peki telefondan kontrol edebileceğiniz modeller hakkında bir fikriniz var mı? Fikriniz yoksa Xiaomi Mi Smart Standing Fan 2'yi şimdiye kadar duymamışsınız demektir! 140 derecelik salınım alanıyla daha geniş bir bölgeyi serinletirken, kademeli yükseklik ayarı sayesinde de masaüstünden ya da yerde kullanma imkanı sunar. İki katmanlı pervane sistemi hava ne kadar sıcak olursa olsun, iç mekanlarda doğal bir serinlik yaratır. Bitmedi, iOS ve Android işletim sistemiyle çalışan akıllı cihazlara indireceğiniz Mi Home uygulaması üzerinden vantilatörün çalışma derecesini ayarlayabilirsiniz. Sabah serinliğini yavaş yavaş hissettiğiniz saatlerde Xiaomi Mi Smart Standing Fan 2'yi yatağınızdan kalkmaya gerek duymadan kapatabilirsiniz. İşte bu kadar konforlu!

2. Bir orada, bir burada

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Şimdi bir vantilatör düşünün; kah yerde, kah duvarda, kah masaüstünde, kısacası nerede ihtiyacınız varsa orada kullanılabiliyor! Fakir Allover 3in1 bütün bunların hepsini yapabiliyor. Masa tamam, yer tamam ama duvara asılan bir vantilatörün ayarını değiştirmenin zor olduğunu düşünüyorsanız, yanılıyorsunuz. Kumanda ne güne duruyor? Otomatik kapanmayı 7.5 saate kadar ayarlayabilirsiniz. Pervane dönme hızını Fakir'e bırakmak istiyorsanız normal, doğal ve uyku modlarını devreye sokabilirsiniz. Rüzgar hızını sadece normal modda manuel olarak siz ayarlarsınız, doğal modda ortamın havasını değerlendiren Fakir All Over 3in1 dönüş hızını kendisi belirler, uyku modunda ise dönme hızı belirli periyotlarla azalır ve uyku sırasında doğal bir serinlik yaratır.

3. Şimdi sivrisinekler düşünsün!

Başlığa aldanmayın, konumuz hala vantilatörler. Yaz mevsiminin bir sorunu sıcaklarsa, diğer sorunu da sivrisinekler. Serinlerken sivrisineklerden kurtulmak güzel olmaz mıydı? Rowenta Ultimate Protect, havayı serinletir ve sivrisinekleri ortamdan uzaklaştırır. Likit sivrisineksavarı hazneye yerleştirin, vızıltıdan ve kaşıntıdan kurtulun. Hazne piyasada bulabileceğiniz likit sivrisinek kovucuların birçoğu ile de uyumlu. Vantilatörün dönme etkisiyle odaya yayılan sıvı, sivrisinekler üzerinde duvara takılan elektrikli kovuculardan çok daha etkili. Ayrıca teleskobik ayağı ile vantilatörün yüksekliğini ayarlayabilir ve üç farklı hız ayarından dilediğinizi seçebilirsiniz. Sivrisinekleri kovmaya çalışırken faturayı kabartmak istemeyenler, "Bu vantilatör ne kadar elektrik harcar?" diye sormakta haklılar. Güncel elektrik fiyatlarını bilmediğimiz için rakamlarla cevap veremeyeceğiz ama birçok elektrikli ürüne göre çok daha az enerji harcayacağını söyleyebiliriz!

4. Negatif iyonlarla neşeniz yerine gelsin

Şimdi de bulunduğunuz odanın negatif iyon yükünü düzenleyen UFO ATSFI-123 İyonizerli vantilatörden bahsetmek istiyoruz. Migren ağrılarını hafifleten, stres seviyesini düşüren, hafızayı güçlendiren ve başta astım olmak üzere solunum yolu hastalıklarının baskılanmasında önemli bir rolü olan negatif iyonlar, bu vantilatör sayesinde havaya saçılır. Ortamın havasını temizleyen negatif iyonlar yaşam kalitenizi de yükseltir. Sağa sola salınım yapan vantilatörü 3 ayrı hızda çalıştırabilirsiniz. Çalışmaya başladığı andan itibaren otomatik kapanma özelliğini ayarlama şansınız da var. UFO ATSFI-123, aşırı ısınmaya karşı motor emniyet sistemi tarafından korunur. Uzaktan kumandası olduğunu da ekleyelim.

5. O artık bir klasik

Aranızda Raks vantilatörleri bilmeyen var mı? Hafızanızı bir zorlayın, hayatınızın bir yerinde mutlaka bir Raks'la karşılaştığınızı göreceksiniz! Yıllardır bizi serinleten Raks, model seçeneklerine yenilerini eklemeye devam ediyor. 3 kanatlı pervanesi ve 3 kademeli hız sistemi ile yaz sıcağını serin bir bahar gününe çevirecek Raks Kraus Sf 16 da evinizin ve iş yerinizin başköşesine kurulmak için bekleyenler arasında. Maksimum 130 santimetre yüksekliğe kadar ayarlanan bu vantilatörün motorunda aşırı ısınmaya karşı koruma sistemi var. Raks Kraus Sf 16 vantilatör kurulumu da son derece basit. Ayak sisteminin montajını bitirdikten sonra gövde ve pervaneyi takarak vantilatörü çalışmaya hazır hale getirebilirsiniz. Son derece hafif olan vantilatörü odadan odaya taşımak da çok kolay. Raks için en iyi vantilatör markası demek çok iddialı olsa da, Raks'ın en iyiler klasmanını zorladığını söylemeden de geçmeyelim.

6. Uykunuz bölünmesin

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Çıkarın artık şu helikopteri evinizden, pardon o bir vantilatörmüş! Vantilatörün pervane ve motor sesinin sesinizi bastırmasından bıktıysanız, size ekstra sessiz bir vantilatör tavsiye edelim. Rowenta VU5670F0 Turbo Silence, 35 desibellik gece modu ile gürültüsüz bir serinlik vadeder. 5 kanatlı pervanesi ile daha fazla hava akımı yaratan vantilatörü uzaktan kumandası ile yerinizden bile kalkmadan dilediğiniz ayara getirebilirsiniz. Bir kere çalıştırdıktan sonra 8 saat içerisinde herhangi bir zamanda kapanması için programlayabilirsiniz. Çok sıcak havalarda Turbo Boost modunu devreye sokarak daha yüksek hava akımı sağlayabilirsiniz. Rowenta VU5670F0 Turbo Silence evinizde olduğu sürece canınız hiç dışarı çıkmak istemeyecek!

7. Ortamın nemini de ayarlar

Sadece yüksek nem değil, düşük nem de sağlık açısından tehlikeli. Sulu vantilatör olarak bilinen buharlı vantilatör çeşitleri haznelerindeki suyu buhara dönüştürerek dışarıya verir. Buharlı vantilatörlerin son yıllarda bu kadar revaçta olmasının en önemli nedeni iç mekanlarda nem dengesini korumanın öneminin anlaşılması. Airking Cool Soğuk Buharlı ve İyonizerli Vantilatör, bulunduğunuz ortamı sadece pervane dönüşüyle soğutmaz, buhar vererek ısının ve nemin dengelenmesini de sağlar. Vantilatörün uzaktan kumandası üzerinden bütün ayarları yapmanız da mümkün. 3 kademeli hız ayarından birini seçebilir ya da tek tuşla normal, natürel ve uyku modları arasında geçiş sağlayabilirsiniz. Su bittiğinde 15 litrelik hazneyi kolayca söküp doldurup yerine takabilirsiniz. Airking Cool vantilatör sulu çalışma sistemiyle iç mekanlarda ideal nem seviyesini de korur.

8. Bahçede de serinliğe ihtiyacınız olabilir

Genelde soğuk günlerin bizi içeri tıktığını zannederiz ama sıcak havalarda da bahçede oturmak hiç kolay değil! Elimizdeki yelpazeyi, o yoksa yerine geçen bir dergiyi sallayarak ile kol kası yapsak da veya esinti olsa da caydırıcı sıcaklar yüzünden birkaç dakika sonra içeri kaçma isteğine karşı gelemeyiz. Premier prem-2600023 Vantilatör sayesinde bahçenizde özgürlüğünüzü ilan edebilirsiniz. Bu vantilatör ile ilgili size söyleyebileceğimiz çok fazla ayrıntı yok. Turuncu rengi çok iç açıcı, sardunyalarınızla şahane bir kombin olabilir. Uzaktan kumandası yok, gövdesi üzerinden açıp kapatabilirsiniz. Elektriğe takın, çalıştırın ve serinleyin, mantık bu kadar basit! Ama kampa, geziye, şehirdeki evinizden yazlığınıza, kısacası her yere götürebilirsiniz.

9. Bu sıralar kule tipi vantilatörler çok moda

Geleneksel vantilatörler gövde, motor, pervane ve koruyucu pervane ızgarasından oluşur. Haliyle vantilatör satın almaya karar verdiğimizde ilk önce aklımıza bu modeller gelir. Son yıllarda ise kule tipi vantilatörler bir hayli popüler olmayı başardı. Dijitsu VN10 kule tipi vantilatörün marifetlerini duyunca siz de bu popülariteye hak vereceksiniz. 75 derecelik sağa sola hareket eden açısıyla odanızı soğutan vantilatörün 3 ayrı hız seçeneği bulunur. Serinletme yanında ortamı da toz, kir, bakteri ve virüs gibi maddelerden temizler. Bunu yaparken de negatif iyon sistemini kullanır. Ayrıca uzaktan kumandasından ayarlamaları yapabilirsiniz. VN10 üzerindeki dijital panel de oda ısısını gösterir. Motor aşırı ısınmaya karşı koruma sistemine de sahip. Fonksiyonları kadar tasarımıyla da dikkat çeken VN10, şık görünümüyle yaşam alanlarınıza keyifli bir dokunuş ekler.

10. Küçük ama marifetli!

Hareketli kafa modülü sayesinde üfleme yönünü değiştirebileceğiniz Rubenis Rvt-14 Orion L ile tanışın. Standart vantilatörler çoğunlukla sağa sola salınım yapar. Rubenis Orion'un pervane kısmı ise hava akımına ihtiyaç duyduğunuz yöne göre ayarlanabilir. Korumalı metal ızgarası ve düşme sırasında otomatik kapanma özelliği ile ekstra güvenlik sağlar. Düşük, orta ve yüksek olarak üç farklı hızda kullanabilirsiniz. Bütün bu gücüne rağmen ses seviyesi sizi rahatsız etmeyecek kadar da düşük. Uzaktan kumanda ile açıp kapatabilir, dönüş hızını ayarlayabilir ve otomatik kapanma zamanını kurabilirsiniz. LED ekran üzerinden çalışma döngüsünü takip edebilirsiniz. 4.1 kilo ağırlığındaki vantilatörü dilediğiniz yere taşımanız da çok kolay. Açık havada rahatlıkla kullanabileceğiniz vantilatör tavsiyeleri listesine rahatlıkla girebilir.



