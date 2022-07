Yaz aylarındaki kavurucu sıcaklardan kendilerini korumak isteyenler için hem kullanışlı hem uygun fiyatlı vantilatörler

Yaz ayları geldiğinde siz de telaşla vantilatör aramaya başlayanlardan mısınız? O hâlde yüzlerce marka ve binlerce ürün çeşitliliği arasından hangi vantilatörü alacağınıza karar vermekte zorlanıyor olabilirsiniz. Neyse ki artık bu konuda kara kara düşünmenize gerek yok. Sizin için en kaliteli ürünleri bir araya getirdik! "Alacağım model hem bütçeme uysun hem kullanışlı olsun." diye düşünüyorsanız birbirinden işlevsel vantilatör tavsiyelerine göz atabilirsiniz.

1. Sessiz çalışma özelliği: Luxell Lxf-285 Vantilatör

En çok satılan modeller arasında yer alan Luxell Lxf-285 Vantilatör'ün motor gücü 45 watt. Sessiz çalışma özelliği ile kullanım sırasında gürültü yaratmayan bu ürünün aşırı ısınma koruması da var. 3 farklı hız ayarından ihtiyacınıza en uygun olanı seçerek kullanabileceğiniz bu vantilatörle ister evinizde ister ofisinizde serin bir ortam oluşturabilirsiniz. High velocity özelliğine sahip bu ürünle yaz aylarını zorlanmadan geçirebilir ve sıcak havanın bunaltıcılığından kurtulabilirsiniz. Siz de kaliteli ve yerli üretim bir vantilatör arayışındaysanız bu modeli rahatlıkla tercih edebilirsiniz.

2. A enerji sınıfı bu ürünle elektrikten tasarruf edin: CVS DN 91018 Zaman Ayarlı Yuvarlak Ayaklı Vantilatör

Kullananların beğenisi kazanan ve çok satan bir ürün olan CVS Dn Vantilatör'ün ızgara genişliği 16 inç, pervane sayısı ise 5. Açıp kapamakla uğraşmak istemediğinizde bu vantilatörü 1 saatlik zaman ayarında otomatik çalıştırabilirsiniz. 90 derece salınım yapabilen bu ürünün 3 farklı hız ayarı bulunur. İstediğiniz hızda çalıştırabileceğiniz vantilatörün yüksekliğini de ihtiyacınıza göre ayarlayabilirsiniz. A enerji sınıfı bir ürün olması sayesinde elektrik tasarrufu sağlayabileceğiniz bu vantilatörü 2 yıllık garanti kapsamında güvenle kullanabilirsiniz. Sessiz ve güçlü motoruyla sık sık tercih edilen bu ayaklı vantilatör ile yaz aylarını ferah bir şekilde geçirebilirsiniz.

3. Kendi küçük, işlevi büyük: Everest EFN-482 Masaüstü Metal Siyah USB Fan

Masaüstü vantilatörleri arasında en çok tercih edilenlerden biri olan Everest USB Fan Vantilatör, bilgisayarlardaki USB portu aracılığıyla kullanılır. Yaz aylarında bilgisayar karşısında geçirdiğiniz süreyi konforlu hâle getirecek bu mini ürünün başlığı, aşağı ve yukarı doğru ayarlanabilir. Masa vantilatörünü bilgisayarınızın bulunduğu her yerde kullanabilirsiniz. Ofis, ev, bahçe, park veya kafelerde serinlemenize yardımcı olacak vantilatörü küçük olması sayesinde rahatlıkla yanınızda taşıyabilirsiniz. Ürünü 1 metre uzunluğundaki kablosu yardımıyla istediğiniz yerde konumlandırabilirsiniz. Pratik bir serinleme alternatifi arayışındaysanız bu mini vantilatörü tercih edebilirsiniz.

4. Kolay kurulum: Sinbo Sf-6783 Ayaklı Vantilatör

Kaliteli malzemelerden üretilen Sinbo Sf-6783 Ayaklı Vantilatör, 3 farklı hız ayarına sahip. 75 watt motoruyla güçlü serinletme özelliği bulunan ürün, kolayca sökülüp takılabilir parçalardan oluşur. Dikey olarak ayarlanan bu vantilatörle yaz aylarının yarattığı bunaltıcı sıcaktan ve hararetten kurtulabilirsiniz. Epey kullanışlı ve uzun ömürlü olan ürün sayesinde evinizi veya ofisinizi daha konforlu hâle getirebilirsiniz. İki yıllık garanti kapsamında bulunan vantilatörü güvenle kullanabilirsiniz. İç mekân soğutması için sağlam ve dayanıklı bir vantilatör arayışındaysanız bu ürün tam da size göre.

5. İstediğiniz her an yanınızda: CATSPY Mini Şarjlı Standlı El Vantilatörü

Sırada dilediğiniz her yerde kullanabileceğiniz bir seçenek var! CATSPY Mini Şarjlı Standlı El Vantilatörü'nü çok sıcak günlerde yolda yürürken, masada çalışırken, kamp hatta yolculuk yaparken kullanabilirsiniz. Şarjla çalışan, LED göstergeli bu mini el vantilatörünü çantanızda kolaylıkla taşıyabilir ve zahmetsizce çıkarıp istediğiniz an çalıştırabilirsiniz. Rengârenk çeşitleriyle çok sevimli görünen bu ürün, oldukça da işlevsel. Uygun fiyata serinlik sunan ürünle sıcaktan bunalan patili dostlarınızı da kolaylıkla serinletebilirsiniz. Portatif bir vantilatör arayışındaysanız bu mini vantilatörü denemeye ne dersiniz?

6. Aydınlatma lambası ile karanlıkta bile kolay kullanım: Dijitsu Vn06 A Ayaklı Vantilatör

Dijitsu Vn06 A Ayaklı Vantilatör'ün 3 farklı hız kademesi bulunur. Sessiz çalışma özelliği ile kullananların beğenisini kazanan ürün, aydınlatma lambası sayesinde karanlık ortamlarda da kolay bir kullanım sunar. Metal ızgaralı model, 45 watt gücünde. Üç yapraklı pervanesi bulunan vantilatör, düşük elektrik tüketimiyle tasarruf etmenize yardımcı olur. Ergonomik tasarımıyla hızlı ve zahmetsiz kurulum imkânı bulunan ürün, şık görünümüyle de evinize uyum sağlar. Üstelik yaz aylarının kavurucu sıcağından korunmanızı sağlayacak bu vantilatör, muadillerine göre çok daha uygun fiyatlı.

7. 90 derece yatay dönme özelliği: KUMTEL KTF-280 Ayaklı Vantilatör

Yaz aylarında evinizin veya ofisinizin her yerinde rahatlıkla kullanabileceğiniz bu vantilatörün yanından ayrılmak istemeyeceksiniz! Kumtel KTF-280 Ayaklı Vantilatör, ayarlanabilir başlığa sahip. Üç farklı hız kademesi sayesinde istediğiniz hızda kullanabileceğiniz ürün, oldukça düşük sesle çalışır. 90 derece yatay dönüş yapabilen vantilatör, yoğun şekilde çalıştırılması durumunda devreye giren aşırı ısınmaya karşı koruma özelliğine de sahip. 45 watt motor gücündeki cihaz, alüminyum malzemeden üretilir. Yerli üretim olması ve dayanıklı tasarımıyla kullananların beğenisini kazanan cihaz, vantilatör kategorisinde en çok tercih edilen ürünlerden biri.

8. Tutacaklı bir seçenek: ROBEVE Masaüstü Şarjlı Klipsli 360 Derece Dönebilen Fan Vantilatör

360 derece dönebilen ROBEVE Masaüstü Vantilatör, isteğe bağlı olarak masanın üzerinde veya herhangi bir yüzeyin üzerine tutturularak kullanılabilir. Şarjla çalışan ürünü sıcak yaz aylarında ister çalışırken ister tatilde kullanabilirsiniz. Küçük olması sayesinde kolay bir kullanım sağlayan mini vantilatörü yanınızda rahatlıkla taşıyabilir ve istediğiniz anda çalıştırabilirsiniz. Bilgisayarınızın soğutucusunun yeterli gelmediği durumlarda bilgisayarınızı soğutmak için de bu ürünü tercih edebilirsiniz. A+ enerji sınıfı bir vantilatör olan cihazı 4-8 saat boyunca çalıştırdığınız hıza bağlı olarak kullanabilirsiniz.

9. Kumandalı kullanım: Rowenta VU5670F0 Turbo Silence Extreme Kumandalı 5 Kademeli Stand Vantilatör

Kaliteli ve gelişmiş teknoloji ürünü olan bir vantilatör arayışındaysanız Rowenta Uzaktan Kumandalı Vantilatör tam da size göre! Kullananların beğenisini kazanan ürün, Silent Night teknolojisi ile oldukça düşük sesle çalışır. Ürünün 5 farklı hız ayarı bulunur. 40 cm çapındaki vantilatörü uzaktan kumandayla kullanabilirsiniz. Üstelik açma kapama uğraşı olmaksızın 8 saate kadar zamanlama ayarı yapabilirsiniz. Ürünün Turbo Boost fonksiyonu sayesinde güçlü hava akışından yararlanabilirsiniz. Yoğun, serin ve temiz bir hava hissi ile zahmetsiz kullanım için bu vantilatörü tercih edebilirsiniz. Ürünün dayanıklı yapısı sayesinde modeli uzun yıllar boyunca kullanabilirsiniz.

10. Farklı ve işlevsel: Aksesuar Dünyası Şarjlı Boyun Askılı Fan Vantilatör

Farklı ve işlevsel bir soğutucu arayışındaysanız Aksesuar Dünyası Şarjlı Boyun Askılı Fan Vantilatör'ü tercih edebilirsiniz. İster boynunuza takarak ister herhangi bir yüzeye yerleştirerek kullanabileceğiniz ürüne bayılmamak elde değil. A+ enerji sınıfı üyesi olan vantilatörün 3 farklı fan hızı bulunur. Kablosuz da kullanılabilen ürün, 1 adet şarj kablosu ve 1 adet şarj edilebilir pil ile gönderilir. Yolculukta, işte, evde ya da arabada her an kullanabileceğiniz ve yaz aylarının verdiği bunalma hissini hafifletecek bu ürünü bir kere kullandıktan sonra çantanızdan ayırmak istemeyeceksiniz! Böylece serinliğin keyfini her an çıkarabileceksiniz.