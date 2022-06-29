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Sıcak yaz aylarında denize veya havuza girerken çıkarmakla dert etmeyeceğiniz suya dayanıklı kol saati modelleri

28.06.2022 12:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Saat keşfedildiğinde “Bunu kolumuza taksak ne güzel durur.” demek kimsenin aklına gelmemiş olacak ki uzun yıllar sadece zaman hesaplamak amacıyla kullanılmış. Günümüzde ise işlevi dışında şık bir aksesuar olarak çoğu kişi tarafından tercih ediliyor. Hatta saat koleksiyonu yapanlar bile var. Sizin de saatlerle böyle bir bağınız var ve su geçirmeyen en iyi saat markalarını merak ediyorsanız yazımıza göz atmadan geçmeyin!

Sıcak yaz aylarında denize veya havuza girerken çıkarmakla dert etmeyeceğiniz suya dayanıklı kol saati modelleri

Kombinlerin tamamlayıcısı şık aksesuarlardan biri olan saatler, teknolojik gelişmelerden nasibini alıyor. Birçok farklı model, işlevsel olarak tatmin edici fonksiyonları sebebiyle son zamanlarda çok rağbet görüyor. Özellikle suya dayanıklı olan modeller hem çabuk bozulmuyor hem denizde bile taksanız sorun çıkarmıyor. Ayrıca şık ve yaratıcı tasarımlarla tarzınıza ayrı bir hava katıyor. Kolunuzdan çıkarmayacağınız bir saat arıyor ancak kaliteli ve şık modeller arasında kayboluyor, seçim yapmakta zorlanıyorsanız listemiz tam size göre. Gelin, birbirinden kaliteli modelleri birlikte inceleyelim.

1. Sadelik ve işlevsellik bir arada: TCL Movetime Akıllı Saat

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Adını yeni duymaya başladığımız TCL markası, saat modelleriyle kullanıcılardan harika yorumlar alıyor. Markanın işlevselliğiyle öne çıkan TCL Movetime Akıllı Saati ise zamanı göstermek dışında başarılı özellikleriyle dikkat çekiyor. Android ve iOS işlemcili telefonlarla uyumlu olarak çalışarak mesaj, elektronik posta ve sosyal medya hesaplarını takip etme olanağı sunuyor. İtalyan tasarımcıların elinden çıkan saat, sadeliğiyle de göz dolduruyor. Arayüzü üzerinden uygulamalara ve sık kullanılan sosyal medya hesaplarına rahatlıkla ulaşılabiliyor. Üstelik su geçirmeyen kadranı ile saati denize girerken bile kullanmanız mümkün.

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2. Renklerine bayılacaksınız: Q Q Unisex Kol Saati

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3. Özellikleri herkesin dilinde: General Mobile Watch Akıllı Saat

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Saat denilince akla ilk gelen fonksiyonu artık zamanı doğru göstermesi olmuyor. Yeni modellerin çoğu, bir telefon kadar işlevsel çalışabiliyor. General Mobile Akıllı Saat, özellikleri ve tasarımıyla size uçsuz bucaksız bir kullanım deneyimi vadediyor. Büyük ve canlı ekranı, yüksek çözünürlüklü görsel sunuyor. Arayüzü de oldukça kullanışlı ve uygulamalar arası geçiş yaparken zorluk yaşatmıyor. Spor aktivitelerini takip etmesinden tutun nabız sayınızı ölçmeye kadar birçok fonksiyona sahip. Su geçirmez özelliğiyle yüzme gibi su sporlarında bile kullanmanız mümkün. Özel tasarlanmış sensör teknolojisi ise tüm sağlık bilgilerinizi takip ediyor. Üstelik tehlike sezdiğinde uyarı gönderebiliyor.

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4. Yüzmeye gidecekseniz kolunuzda mutlaka Xiaomi Mi Watch Lite Akıllı Saat bulunsun

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5. Tarz sahibi olanlar için: Daniel Klein Unisex Kol Saati

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Yaz aylarında kol saati takmayı seviyor ama sıcaklar dolayısıyla zorlanıyor olabilirsiniz. Sıradaki önerimiz hem rahatsız etmiyor hem yüzmeye giderken bile takılabiliyor. Daniel Klein Unisex Kol Saati, silikon kayışlarıyla terleme yapmıyor. 3 ATM basınca kadar dayanabilen kadranıyla yüzme ve dalma gibi aktivitelerde kullanılabiliyor. Kuvars mekanizması sayesinde piller neredeyse 3 sene dayanabiliyor. Mineral camlarıyla darbelere karşı dayanıklılık gösteriyor. Siyah üzeri fosforlu yeşil renklerle süslenen model, stilinize fark katacak. Yuvarlak kadran tasarımıyla hemen her spor kombine uyum sağlayacak modele şans vermeye ne dersiniz?

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6. Amazfit A2023 Akıllı Saat ile egzersiz yapmak çok daha keyifli

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Spor yapanların kesinlikle incelemesi gereken bir saat önerimiz var. 90 farklı spor moduyla egzersiz yapmayı hayatının bir parçası hâline getirenlerin kalbini fethedecek Amazfit A2023 Akıllı Saat, kolay kullanımıyla öne çıkıyor. Şıklığı ve spor giyimi sevenler için kesinlikle eşsiz bir model. 5 ATM basınca dayanabilme özelliğiyle yüzme ve dalış gibi su sporlarında rahatlıkla kullanılabiliyor. Ayrıca koşu, fitness, yürüyüş ve bisiklet sırasında ihtiyacınız olan egzersiz bilgilerini sizin için hafızasında tutabiliyor. Stres kontrolüne sahip olan saat, kritik durumlarda rahatlamanız için uyarı bile veriyor.

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7. Saat takımı sayesinde bir taşla iki kuş vurun: Ferrucci Takım Kol Saatleri

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Eşinizle uyumlu kombinler yapmayı seviyor ve birlikte kullanabileceğiniz bir saat arıyorsanız Ferrucci Takım Kol Saatleri, arayışınıza son verebilir. Eşiniz, arkadaşınız veya sevgilinizle birlikte takabileceğiniz, şıklığıyla göz kamaştıran zarif model; su geçirmiyor. Set içerisinde erkek ve kadın kol saati bulunuyor ve özel kutusuyla geliyor. Yuvarlak kadranlı analog saat, birçok kombine uyum sağlayabiliyor. 7 farklı renk seçeneği bulunan model, çelik materyali sayesinde uzun süre sorunsuz şekilde kullanılabiliyor. Zincir kayışıyla çok severek kullanacağınız modeli dilerseniz sevdiklerinize de armağan edebilirsiniz.

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8. Aksesuardan çok daha fazlası: MF Product 0261 Akıllı Saat

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Stil sahibi çoğu kişinin en sevdiği aksesuarlar arasında saatler bulunuyor. Spor veya şık tercihinize göre farklı modelleri bulunan saatlerin fonksiyonları da artık oldukça ilgi çekiyor. Sıradaki önerimiz olan MF Product 0261 Akıllı Saat hem işlevselliği hem farklı tasarımıyla gören herkesin beğenisini kazanıyor. Silikon kayışları terletmiyor ve dayanıklılığıyla uzun ömürlü kullanım sağlıyor. Dokunmatik ekranı ile rahat kontrol edilen saat, kullanım kolaylığıyla çoğu kullanıcının tercihi oluyor. Model, arayanların kimliğini gösterme ve sosyal medya bildirimlerine kadar çoğu uygulamayı takip etmenizi sağlıyor.

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9. Dikkat çekmeyi seviyorsanız Jaga Kol Saati tam size göre

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Saatinizi aksesuar olarak kullanmayı seviyor ve canlı renkleri kombininize taşımaktan hoşlanıyorsanız Jaga Kol Saati'ne göz atmadan karar vermeyin. Kol saati markaları arasında adını sıkça duyduğumuz Jaga, harika modeliyle tüm dikkatleri üzerinize çekmenize yardım ediyor. Kol saati, spor duruşu ve kolay kullanımıyla göz dolduruyor. Su geçirmeyen ürünü denize girerken bile kullanmak mümkün. Rahatsızlık vermeyen silikon kordonu ve mineral camı, uzun ömürlü kullanımı garanti ediyor. Üstelik kronometre ve takvim, kadran üzerinde kolayca takip edilebiliyor. 2 farklı rengi arasından size uygun modeli seçerek tüm bakışları üzerinize çekmeye hazır mısınız?

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10. Eşsiz bir spor saat arayanlar için: Garmin Instinct Solar Akıllı Saat

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Listemizin son önerisi tam koleksiyonluk bir model. Özellikle güneş altında uzun yürüyüşler yapanlar ve kampa gidenlerin kesinlikle bu önerimizi incelemesi gerekiyor. Kamuflaj desenli Garmin Solar Akıllı Saat, güneş enerjisiyle çalışıyor. Trekking yapmayı sevenlerin bayılacağı ürün, birçok özelliğe sahip. Saat, üzerinde bulunan Bluetooth yardımıyla telefonunuza bağlanabiliyor. Böylece önemli mesaj ve bildirimlerinizi saatinizden takip edebiliyorsunuz. Suya dayanıklı ürün, su altında kalp ritimlerinizi ölçebiliyor. Üstelik sağlık değerlerinizde değişimler olduğunda uyarı bile veriyor. Fiber destekli kadranı ve çizilmeye dayanıklı camı da artı bir özellik olarak hanesine yazılıyor.

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