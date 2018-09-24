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 SICAKLIK DÜŞÜYOR METEOROJİDEN HASTALIK UYARISI

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.09.2018 15:48 | Son Güncelleme

İstanbul DHA Meteoroloji, yurt genelinde sıcaklığın düşeceğini belirterek hastalıklara karşı uyarıda bulundu.

İstanbul DHA
Meteoroloji, yurt genelinde sıcaklığın düşeceğini belirterek hastalıklara karşı uyarıda bulundu.

SICAKLIK AZALACAK
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Ülkemizin yarından itibaren Balkanlar üzerinden gelen soğuk ve yağışlı havanın etkisi altına gireceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının salı günü kuzeybatı kesimlerde (Marmara, Kuzey Ege, Batı Karadeniz ve İç Anadolu’nun kuzeybatısı), Çarşamba günü kuzeydoğu ve iç kesimlerde (Orta ve Doğu Karadeniz, İç Anadolu, İç Ege ile Akdeniz Bölgesinin iç kesimlerinde) 8 ila 15 derece azalması bekleniyor" denildi.
Salı günü Marmara’nın doğusu, Batı ve Orta Karadeniz ile Doğu Karadeniz kıyı kesiminin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçmesi beklendiği belirtilirken yağışların Karadeniz bölgesi kıyı illeri ile Sakarya çevrelerinde kuvvetli (21-50 kg/metrekare) olmasının tahmin edildiği kaydedildi. Çarşamba günü ise yağışların yurdun kuzey kesimlerinde etkili olmaya devam edeceği, Marmara’nın güney ve doğusu, Karadeniz bölgesi, Kırıkkale ve Yozgat ile Ankara’nın güney ve doğusunun sağanak yağışlı geçeceği, yağışların Doğu Karadeniz kıyıları ile Ordu çevrelerinde kuvvetli (21-50 kg/metrekare) olacağı ifade edildi.

İSTANBUL VE ANKARA'DA DURUM
Ankara ve İstanbul için de değerlendirmede bulunan meteoroloji, "Ankara’da havanın genellikle parçalı ve çok bulutlu geçeceği, Çarşamba günü kısa süreli hafif bir sağanak yağış meydana gelebileceği tahmin ediliyor. Ancak Çarşamba günü kuvvetli kuzeyli rüzgarla birlikte hava sıcaklığının hissedilir derecede azalacağı Bugün 31 derece beklenen en yüksek hava sıcaklığının Çarşamba günü 15 derece kadar azalarak 16 dereceye kadar düşeceği tahmin ediliyor. İstanbul’da yarın ve Çarşamba günleri aralıklarla kuvvetli poyraz rüzgarı ile birlikte sağanak yağış geçişleri bekleniyor. Hava sıcaklığının da hissedilir derecede azalarak hafta sonu ve bugün 28-30 derece seyreden en yüksek sıcaklığın 19-21 dereceye kadar düşeceği tahmin ediliyor" denildi.

RÜZGAR HIZINI ARTTIRACAK
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, rüzgar konusunda da uyarıda bulundu. Yapılan açıklamada, "Batı Karadeniz'de bugün akşam saatlerinde sonra kuzey yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75km/sa) fırtına bekleniyor. Fırtınanın Salı günü sabah saatlerinden sonra etkisini azaltacağı tahmin ediliyor. Marmara'da yarın kuzeydoğudan kuvvetli olarak esmesi beklenen rüzgarın, Çarşamba günü ilk saatlerden itibaren kuzeydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde (50-75km/sa) fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Marmara'daki kuvvetli rüzgar ve fırtınanın Cuma günü öğle saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor" ifadeleri yer aldı.
Kuzey ve Orta Ege'de ise yarın ilk saatlerden itibaren kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde (50-75km/sa) fırtına şeklinde esmesi beklenen rüzgarın Çarşamba günü ilk saatlerden itibaren kuvvetini arttırarak 7 ila 9 kuvvetinde (75-90km/sa) kuvvetli fırtına şeklinde eseceği tahmin edildiği kaydedildi. Fırtınanın Kuzey ve Orta Ege'de cuma günü öğle saatlerinde etkisini kaybedeceği kaydedildi

HASTALIK UYARISI
Hava değişimine dikkat çeken meteoroloji, hastalık konusunda uyarıda bulundu. "Yurdumuzun kuzey ve iç kesimlerinde Kuvvetli rüzgar ve fırtınayla birlikte hava sıcaklıklarında beklenilen ani ve hissedilir değişimlerinin meydana getireceği sağlık sorunları gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" denildi.

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