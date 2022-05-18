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Sıcaklıklar düşüyor mu? Meteoroloji bölge bölge açıklayarak uyardı! "Kar yağışı..."

18.05.2022 18:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye’de hava sıcaklıklarının düşüşüyle ilgili peş peşe yapılan açıklamaların ardından Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden de önemli bir açıklama geldi. Bu geceden itibaren yurtta sıcaklıkların düşmesi beklenirken yüksek kesimlerde ise kar yağışı gerçekleşmesi tahmin ediliyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü Tahminler Dairesi Başkanlığı Analiz ve Tahminler Şube Müdürü Yüksel Yağan, Ankara’da zirai faaliyetlerle uğraşanların tedbirli ve dikkatli olması gerektiğini aktardı.

Sıcaklıklar düşüyor mu? Meteoroloji bölge bölge açıklayarak uyardı! "Kar yağışı..."

Türkiye'nin dört bir yanında sağanak yağışın beklediğiyle ilgili yapılan açıklamalar merakla takip ediliyor. Özellikle sıcaklıkların önümüzdeki günlerde düşmesiyle ilgili gelişmeler de araştırılıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü Tahminler Dairesi Başkanlığı Analiz ve Tahminler Şube Müdürü Yüksel Yağan, AA muhabirine, yurt genelinde, yarın ve hafta sonu hava sıcaklıklarına ilişkin bilgi verdi. Yağan, yurdun büyük bir kısmının yağışlı olacağını ve bu gece itibarıyla sıcaklıkların oldukça düşeceğini aktardı. İşte detaylar...

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Yağan, yarın Güneydoğu Anadolu, Doğu Anadolu'nun güneydoğusu hariç yurdun büyük bir kısmının yağışlı olacağını belirterek, "Bu geceden itibaren sıcaklıklar oldukça düşecek. Yarın İstanbul'da 18, Ankara'da 15 dereceleri göreceğiz. Kuvvetli yağışlarımız da var. Marmara'nın güneydoğusu, Bolu Dağı ve geçidi, Afyonkarahisar'ın yüksekleri ve orta ve Doğu Karadeniz'in yüksek kesimleri ile İç Anadolu'nun doğusunun yükseklerinde, Erciyes'te, Uludağ'da, yani yurdun 1000, 1500, 2 bin metre yüksekliklerde yarın çok şiddetli olmayan bir kar yağışı göreceğiz. Bu kar yağışlarını özellikle bu gece 00.00'dan itibaren ve sabah saatlerinde bekliyoruz." diye konuştu.

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"ÖNÜMÜZDEKİ HAFTA BAHAR HAVASI YAŞAYACAĞIZ"

Hava sıcaklıklarını mevsim normallerinin 4 ila 10 derece altında beklediklerini belirten Yüksel Yağan, "Çeşitli kesimlerde 8 ile 12 dereceyi de bulacak. Soğuk hava perşembe ve cuma 2 gün etkisini gösterecek. En etkili olacağı gün ise perşembe olacak. Soğuk hava, kısmen cumartesi gününden sonra geçecek. Cumartesiden itibaren hava sıcaklıkları mevsim normallerine yaklaşacak. Pazar günü, İstanbul 24, Ankara 26 derecelere kadar çıkacak. Pazartesi yine bir yağışlı sistem daha gelecek ama mevsim normalleri civarına gelecek. Yani önümüzdeki hafta bir bahar havası yaşayacağız."

Yağan, yarın üç büyük şehrin hava sıcaklıklarına ilişkin de şunları söyledi:

"Yarın İstanbul'da hafif sağanak yağış göreceğiz. 12 en düşük, 18 en yüksek sıcaklık olacak. Ankara'da da yine özellikle bu gece ve sabah 09.00'a kadar bir hafif yağış göreceğiz. Ankara'da günün en düşük sıcaklığı 9, en yüksek sıcaklık 15 derece olacak. İzmir'de de yarın bir yağış geçişi mevcut. İzmir biraz daha sıcak, en düşük 13, en yüksek 21 derece olacak."

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BAŞKENTİN YÜKSEK KESİMLERİNDE ZİRAİ DON UYARISI

Analiz ve Tahminler Şube Müdürü Yüksel Yağan, başkentte yüksek kesimlerde, zirai faaliyetlerin sürdüğü yerlerde, bu gece sıcaklığının sıfır dereceye düşeceğini dile getirerek, "Kızılcahamam'nın, Çamlıdere'nin yükseklerinde böyle yaygın bir don hadisesi yok ama kısmen zirai faaliyetlerin olduğu yerlerde zirai don bekliyoruz. Bu nedenle zirai faaliyetlerle uğraşanların tedbirli ve dikkatli olmaları gerekiyor." uyarısında bulundu. (AA)

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Anahtar Kelimeler:
meteoroloji kar yağışı yağmur
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