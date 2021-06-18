Sıcaklıklar yükseldi, çocuklarda enfeksiyon hastalıkları arttı

Kentte, hava sıcaklıkların artmasıyla birlikte, çocuklarda görülen ishal ve enfeksiyon hastalıklarında artış yaşandı. Şanlıurfa Çocuk Hastalıkları Hastanesi Çocuk Sağlığı Hastalıkları Polikliniği'nde görevli Uzm. Dr. Salim Reşitoğlu, hastaneye başvuranların çoğunluğunda rota virüsü ve amip vakalarının yoğunluk oluşturduğunu söyledi.

"NORMALLEŞMEYLE BİRLİKTE VAKA SAYISINDA ARTIŞ YAŞANMAYA BAŞLANDI"

Ailelere hijyen kurallarına uymaları ve çocuklarının beslenmesine dikkat etmesi önerisinde bulunan Reşitoğlu, şunları söyledi:

“Son günlerde kusma ve ateşle birlikte ishal şikayetleriyle hasta yoğunluğu yaşanıyor. Bu vakalar viral ve bakteriyel olarak ortaya çıkıyor. Bunların çoğunun yatışı yapılarak, tedavisinin ardından taburcu ediliyor. Yine amip ve rota virüsü kaynaklı olarak çocuklarda iştahsızlık ve halsizlik, göz kürelerinde çeklime görülüyor. Normalleşmeyle birlikte vaka sayısında artış yaşanmaya başlandı. Yine bu hastalıkların çıkmasına sebep olarak başta su ve temizlik gelmektedir. Çocukların hastalığa karşı hijyene dikkat etmesi gerekiyor. Buradan özellikle ailelere çocuklarına kaynatılmış su içirmelerini tavsiye ediyoruz. Hijyen çok önemli ve beslenmeye dikkat edilmesi gerekiyor."