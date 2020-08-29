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Sıcaktan bunalanlar soluğu denizde aldı! Konyaaltı Sahili'ne akın ettiler

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.08.2020 13:28 | Son Güncelleme

Antalya'da hava sıcaklığı 30, nem oranı ise yüzde 75'i buldu. Hissedilir hava sıcaklığının gün içinde 47 derece olduğu kentte, tatilciler ve Antalyalılar dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili'ne akın etti.

Sıcaktan bunalanlar soluğu denizde aldı! Konyaaltı Sahili'ne akın ettiler

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, hafta sonu Antalya'nın da aralarında olduğu 75 il için sarı kodla sıcak hava uyarısı yaptı. Mevsim normallerinin 4- 8 derece üzerinde seyredecek hava sıcaklığında ani sıcak çarpmasına karşı vatandaşlar uyarılırken, turizm kenti Antalya'da dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili sabah erken saatlerden itibaren dolmaya başladı.

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HİSSEDİLİR HAVA SICAKLIĞI 47 DERECEYE ULAŞTI

Kentte termometreler bugün 30 dereceyi gösterirken, deniz suyu sıcaklığı 28, nem oranı yüzde 75 oldu. Nem oranının yüksekliği nedeniyle hissedilir hava sıcaklığı gün içinde 47 dereceye ulaştı.

Tatil için kente gelen İbrahim Alkılıç, hava sıcaklığına rağmen Antalya'yda yaşamanın güzel ve keyifli olduğunu söyledi. Sıcaktan bunalınca denize girdiğini aktaran Alkılıç, sabah saatlerinde denizin dalgasız olduğunu ve çok keyif verdiğini kaydetti.

Tatilci Ali Camcı da kentin bugün en yüksek hava sıcaklığını göreceğini öğrendiğini bu nedenle denize girmek için sahile geldiğini söyledi.

Begüm Gönülçalan ise kentte yaşadığını ve yazın her gün denize girdiğini anlattı. Gönülçalan, Antalya'nın tatil ve yaşamak için iyi bir seçim olduğunu söyledi.

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Almanya'dan tatile gelen Petra Knok, Almanya'da havaların hala soğuk olduğunu ve denize girip güneşlenmek için Antalya'ya geldiğini söyledi. Günün büyük kısmını, Konyaaltı Sahili'nde geçirdiğini belirten Knok, Antalya'da yaşayanların çok şanslı olduğunu belirtti.

Kaynak: DHA

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