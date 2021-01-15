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  4. Şiddet içerikli dizilere özenip, bellerinde tabanca ile gezince başlarına iş açıldı

Şiddet içerikli dizilere özenip, bellerinde tabanca ile gezince başlarına iş açıldı

15.01.2021 17:38 | Son Güncelleme:
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Şiddet içerikli dizilere özenip, bellerinde tabanca ile gezince başlarına iş açıldı

Muğla'nın Marmaris ilçesinde, sosyal medya hesaplarında tabanca resmi paylaşıp, parklarda bellerine taktıkları kuru sıkı tabancaları gerçek gibi göstererek dolaşan 10'u çocuk 12 kişi polis tarafından yakalandı. Polisteki işlemlerinin ardından yaşı küçük 10 şüpheli ailelerine teslim edilirken, 18 yaşındaki 2 şüpheli ise; çıkartıldıkları mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Marmaris İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne Sarıana Mahallesi'ndeki 4 parka grup halinde gelen çocukların bellerinde tabanca göstererek dolaştığı ve çevredeki ailelerin durumdan rahatsız olduğu ihbarı yapıldı. Bunun üzerine sivil polis ekipleri, mahallede bulunan 4 parkta takibe başladı. 3 gün boyunca parklarda dolaşan sivil polisler, dün öğleden sonra bellerine taktıkları tabancaları göstererek grup halinde dolaşan ve oyuncaklara zarar veren 2'si 18 yaşında diğerleri de 16 yaşında toplam 12 kişiyi yakaladı. Yakalanan 12 kişinin üst aramasında 6 kurusıkı tabanca, 3 çakı ve 2 tornavida ele geçirildi. Çocukların sosyal medya hesapları incelendiğinde, ellerinde ve bellerinde tabancalı fotoğraflarını paylaştıkları görüldü.

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ÇOCUK ŞUBEYE GÖTÜRÜLDÜLER

Marmaris İlçe Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Grup Amirliği'ne getirilen 12 çocuğun yapılan sicil taramasında herhangi bir suça karışmadıkları belirlendi. Ardından ailelerine haber verilirken, pedagog ile baronun atadığı avukat eşliğinde ifadeleri alındı. Çocukların ifadelerinde; yaptıklarının suç olduğunu düşünmediklerini, kimseye zarar vermediklerini ve diziler ile filmlerde gördükleri sahneleri uyguladıklarını söyledikleri belirtildi.

Çocuklardan yaşı 16'dan küçük olan 10'u savcılığın talimatıyla ailelerine teslim edilirken; 18 yaşındaki 2 şüpheliye ise; polisteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede, idari para cezası verildi. Ardından da adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Adli kontrol şartıyla serbest bırakılan 2 şüpheli ile diğer 10 çocuğun da sosyal medya hesaplarında paylaştıkları tabanca görüntüleri ile şiddet içerikli dizi fotoğraflarını kaldırdıkları görüldü.

AİLELERE POLİSTEN UYARI

Marmaris İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Çocuk Büro Grup Amirliği ekipleri, 12 çocuğun ailesi ile yaptığı görüşmede dikkatli olmaları istendi. (DHA)

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YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 5 yorum
Bunların ailelerini tutuklayacaksın. Dinlemiyor diyorlar. Çocuk 7'sine kadar yetiştirilir. Öyle bir dinler ki. Ama çıkarıp çıkarıp ortalığa salıyorlar. Devlet baksın diyorlar. Böyle olmaz. Aileyi de cezalandır bakalım o zaman dinliyor mu, dinlemiyor mu?
hava atayim derken gercek silahı olan birisine bilmiyerek silah çekse ne olur acaba merak ediyorum
çoluğu çocuğu toplayacaginiza özendiren tv dizi ve programlarına bir dur deyin insana kadına hayvana şiddette bir çözüm getirin hergun özendirici şekilde beynimize kaziyorlar evdede ilgi yoksa bitti gitti durum

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