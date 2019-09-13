BUKET GÜVEN - MHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Depboylu, kadını güçlendirmenin önemine işaret ederek, "Ama şiddeti genel boyutta da ele almamız gerekiyor. Hayvana zülüm eden var, erkekler arasında tartışma var, trafik yüzünden, park yeri yüzünden var. Bütün bunları ele aldığımızda şiddeti genel boyutta da ele almak önemli." dedi.

Depboylu 19-20 Ekim'de MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin himayesinde Ankara'da yapılacak "1. Ulusal MHP KAÇEP Toplum, Kadın ve Şiddet Sempozyumu" hakkında AA muhabirine bilgi verdi.

Bahçeli'nin sempozyumun açılışında kadına yönelik şiddetin önlenmesi temalı bir konuşma yapacağını belirten Depboylu, alanında uzman akademisyenlerin bildiri sunacağını, kadın milletvekilleri, kadın gazetecilerin yanı sıra Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Başkanı Sinan Ateş'in de katılımcılara sesleneceğini söyledi.

Depboylu, sempozyumun kadın cinayetlerinin arttığı bir döneme denk geldiğine dikkati çekerek "Öyle bir zamana denk geldi ki sempozyumun tarihi. Keşke bu kadar kadın cinayeti olmasaydı üst üste ama tam da sorunun yükseldiği sırada bizim sempozyumumuz ilaç gibi çözüm üretme noktasında devreye girecek." ifadelerini kullandı.