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Şiddetli adet ağrısı yaşayanlar dikkat! Uzmanlar uyardı: "Bu ağrılar normal değil, ciddi hastalıkların habercisi olabilir" Endometriozis belirtileri nelerdir?

Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Opr. Dr. Tuncer Kumcular, kadınların sıklıkla göz ardı ettiği şiddetli adet ağrısının ciddi bir hastalığın habercisi olabileceği konusunda uyardı. Her 10 kadından yaklaşık 1’inde görülen ve “sessiz hastalık” olarak da bilinen endometriozisin, yaşam kalitesini ciddi ölçüde düşürdüğünü belirten Dr. Kumcular, erken tanının önemine dikkat çekti.

Şiddetli adet ağrısı yaşayanlar dikkat! Uzmanlar uyardı: "Bu ağrılar normal değil, ciddi hastalıkların habercisi olabilir" Endometriozis belirtileri nelerdir?

Endometriozisin rahim içini kaplayan endometrium dokusunun rahim dışında büyümesiyle ortaya çıkan bir hastalık olduğunu dile getiren Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği'nden (Jinekoloji) Opr. Dr. Tuncer Kumcular, dikkat edilmesi gerekenler hakkında uyarılarda bulundu.

Şiddetli adet ağrısı yaşayanlar dikkat! Uzmanlar uyardı: "Bu ağrılar normal değil, ciddi hastalıkların habercisi olabilir" Endometriozis belirtileri nelerdir? 1

ENDOMETRİOZİS BELİRTİLERİ

Endometriozis belirtilerinin genellikle göz ardı edildiğini belirten Opr. Dr. Kumcular, "Şiddetli adet ağrısı, kronik kasık ağrısı, cinsel ilişkide ağrı, idrar yaparken veya dışkılama sırasında ağrı ve kısırlık gibi sorunlar yaşanabilir. Bu belirtiler, erken teşhis için önemli ipuçlarıdır. Erken teşhis, hastalığın ilerlemesini önlemede kritik bir rol oynamaktadır" diye konuştu.

Şiddetli adet ağrısı yaşayanlar dikkat! Uzmanlar uyardı: "Bu ağrılar normal değil, ciddi hastalıkların habercisi olabilir" Endometriozis belirtileri nelerdir? 2

"TEDAVİ SEÇENEKLERİ"

Tedavi yöntemleri arasında ağrı kesiciler, hormon terapileri ve cerrahi müdahalelerin bulunduğunu vurgulayan Opr. Dr. Kumcular, "Laparoskopik cerrahi günümüzde altın standart yöntemdir. Bu yöntemle hastalığın etkileri azaltılabilir. Kadınların ağrılarını 'normal' olarak kabul etmemeleri, uzmana başvurmaları büyük önem taşımaktadır" şeklinde konuştu.

Şiddetli adet ağrısı yaşayanlar dikkat! Uzmanlar uyardı: "Bu ağrılar normal değil, ciddi hastalıkların habercisi olabilir" Endometriozis belirtileri nelerdir? 3

"ERKEN MÜDAHALE HAYAT KURTARIR"

Şiddetli adet ağrısının normal olmadığını belirten Kumcular, "Doktorunuza danışarak erken müdahale şansını yakalayabilirsiniz. Unutmayın, sağlığınız her şeyden önce gelir" ifadelerini kullandı.

(İHA)Bu içerik Sedef Karatay tarafından yayına alınmıştır

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