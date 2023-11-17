Şiddetli yağış ve kar yağışı… Meteoroloji’den uyarılar peş peşe geldi: Hafta sonu için plan yapanlar dikkat! Tüm yurdu esir alacak

Hava durumu ile ilgili Meteoroloji'nin son değerlendirmelerine göre; bugün Artvin, Hakkari, Edirne ve Kırklareli çevrelerinde kuvvetli yağış beklenirken, yarın ise yurdun tamamında kuvvetli sağanak yağış etkili olacak. Prof. Dr. Orhan Şen de şiddetli yağış ve Doğu Anadolu bölgesinde etkili olması beklenen kar yağışı ile ilgili uyardı.

İSTANBUL İÇİN ŞİDDETLİ YAĞMUR UYARISI! KAR YAĞIŞI DA BEKLENİYOR…

Meteoroloji uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen hava durumu ile ilgili gelen son dakika bilgileri paylaştı. Şen, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“Bugün Cuma, Doğu Anadolu’da yağış kuvvetli. Gece Trakya’dan başlayacak şiddetli yağmur sabah saatlerinde İstanbul’u da etkileyecek. Bu sistem Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı Karadeniz bölgelerinde yarın etkili olacak.

Cumartesi sabah etkili olmaya başlayacak şiddetli yağmur İstanbul, Trakya, İzmir, Muğla, Denizli, Bursa, Kocaeli, Antalya, Mersin, Adana, Hatay ve aksam saatlerinde Ankara, Bolu, Kastamonu da su baskınları yapabilir.

Cumartesi gece ve Pazar günü kuzeyden başlayarak hızlı bir soğuma var. Bu soğuma Kırklareli Marmara’nın güney doğusu ve Batı Karadeniz’in iç kesimlerinde karla karışık yağmur yükseklerde kar yapar. Pazar akşamı ve pazartesi Doğu Anadolu’da kar etkili olabilir ulaşıma dikkat!

İstanbul bugün lodosun etkisinde olacak, sıcaklık 16 derece, yarın kuvvetli yağmurlu 16 derece. Pazar yağmurlu 8 derece.”

HAFTA SONU PLAN YAPANLAR DİKKAT! TÜM YURTTA SAĞANAK VAR!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, günlük hava durumu tahmin raporunu yayımladı. Buna göre; ülkenin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun doğusu, gece saatlerinden itibaren Trakya ile Çanakkale'nin batısının aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Genellikle sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun kuzeydoğu kesimlerinin yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi beklenen yağışların, Artvin, Hakkari, Edirne ve Kırklareli çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI

Genellikle güneyli, doğu bölgelerde kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, gece saatlerinde Marmara'nın batısında güneyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) eseceği tahmin ediliyor.

HAVA SICAKLIĞI

Hava sıcaklıklarının iç ve doğu kesimlerde azalacağı, ülke genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

17 KASIM 2023 CUMA GÜNÜ HAVA DURUMU

18 KASIM 2023 CUMARTESİ GÜNÜ HAVA DURUMU

19 KASIM 2023 PAZAR GÜNÜ HAVA DURUMU







