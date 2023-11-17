Şiddetli yağış ve kar yağışı… Meteoroloji’den uyarılar peş peşe geldi: Hafta sonu için plan yapanlar dikkat! Tüm yurdu esir alacak

Hava durumu ile ilgili Meteoroloji'nin son değerlendirmelerine göre; bugün Artvin, Hakkari, Edirne ve Kırklareli çevrelerinde kuvvetli yağış beklenirken, yarın ise yurdun tamamında kuvvetli sağanak yağış etkili olacak. Prof. Dr. Orhan Şen de şiddetli yağış ve Doğu Anadolu bölgesinde etkili olması beklenen kar yağışı ile ilgili uyardı.
Meteoroloji uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen hava durumu ile ilgili gelen son dakika bilgileri paylaştı. Şen, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
“Bugün Cuma, Doğu Anadolu’da yağış kuvvetli. Gece Trakya’dan başlayacak şiddetli yağmur sabah saatlerinde İstanbul’u da etkileyecek. Bu sistem Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı Karadeniz bölgelerinde yarın etkili olacak.
Cumartesi sabah etkili olmaya başlayacak şiddetli yağmur İstanbul, Trakya, İzmir, Muğla, Denizli, Bursa, Kocaeli, Antalya, Mersin, Adana, Hatay ve aksam saatlerinde Ankara, Bolu, Kastamonu da su baskınları yapabilir.
Cumartesi gece ve Pazar günü kuzeyden başlayarak hızlı bir soğuma var. Bu soğuma Kırklareli Marmara’nın güney doğusu ve Batı Karadeniz’in iç kesimlerinde karla karışık yağmur yükseklerde kar yapar. Pazar akşamı ve pazartesi Doğu Anadolu’da kar etkili olabilir ulaşıma dikkat!
İstanbul bugün lodosun etkisinde olacak, sıcaklık 16 derece, yarın kuvvetli yağmurlu 16 derece. Pazar yağmurlu 8 derece.”
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, günlük hava durumu tahmin raporunu yayımladı. Buna göre; ülkenin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun doğusu, gece saatlerinden itibaren Trakya ile Çanakkale'nin batısının aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Genellikle sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun kuzeydoğu kesimlerinin yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi beklenen yağışların, Artvin, Hakkari, Edirne ve Kırklareli çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
Genellikle güneyli, doğu bölgelerde kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, gece saatlerinde Marmara'nın batısında güneyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) eseceği tahmin ediliyor.
Hava sıcaklıklarının iç ve doğu kesimlerde azalacağı, ülke genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.