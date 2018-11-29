HABER

Siemens geliştirdi! Isıtma giderlerinde yüzde 30’luk enerji tasarrufu

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 29.11.2018 11:31 | Son Güncelleme

Siemens, geliştirdiği yeni nesil Akıllı Termostat ile enerjide yüzde 30'a varan tasarruf sağlandığını açıkladı.

Siemens geliştirdi! Isıtma giderlerinde yüzde 30’luk enerji tasarrufu

Dijitalizasyonun öncde gelen markası Siemens, geliştirdiği yeni nesil Akıllı Termostat ile ısıtma maliyetlerinden tasarruf ettiriyor. Yapılan şirket duyurusuna göre apartman daireleri, öğrenci yurtları ve diğer tüm yerleşim alanlarında bulunduğu ortama en uygun iklimi tespit ediyor. ‘Yeşil Yaprak’ özelliği sayesinde enerji tüketimini optimize eden akıllı termostat, uzaktan kontrolü, uygulama arayüzü ve kullanıcı dostu tasarımı ile öne çıkıyor.

İDEAL İKLİM KOŞULLARI

Isıtma uygulamalarının daha profesyonel kontrol ve otomasyonu için tasarlanan Akıllı Termostat, sıcaklık, nem, aydınlık, yakınlık, varlık ve hava kalitesi sensörleri ile çevresini algılayarak ortamın analizini yapıyor. Üzerindeki 6 adet sensör sayesinde standart bir internet bağlantılı termostattan çok daha fazlasını sunan Siemens Akıllı Termostat, bulunduğu ortamdaki değişikliklere sürekli adapte olarak kullanıcılar için her zaman en uygun iklim koşulları ve en yüksek konforu sunuyor.

UZAKTAN KONTROL

Akıllı Termostat uygulaması sayesinde mobil cihazlar üzerinden de ulaşılabilen sistem, her an her yerden kontrol ve takibe olanak sağlıyor. Uygulama sayesinde farklı modlar ayarlanabiliyor, nem seviyesi izlenebiliyor ve iç mekânın hava kalitesi ölçülebiliyor. Uygulama sayesinde hem Akıllı Termostatın kontrolü kolaylaşıyor hem de yaşam alanları, konfor sağlayacak şekilde ayarlanıyor. (İHA)

PlayStation 4 için bu ayın ücretsiz oyunları açıklandıPlayStation 4 için bu ayın ücretsiz oyunları açıklandı
PlayStation 4 için bu ayın ücretsiz oyunları açıklandıPlayStation 4 için bu ayın ücretsiz oyunları açıklandı
Logitech C922 Pro HD Stream Webcam inceleme altındaLogitech C922 Pro HD Stream Webcam inceleme altında
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Siemens akıllı termostat Isıtma

En Çok Okunan Haberler

Trafik polisine çığlık atan kadın akademisyen yeni haber! Sessizliğini bozdu

Trafik polisine çığlık atan kadın akademisyen yeni haber! Sessizliğini bozdu

Evinin önüne arabalarını park edenlere ceza mı geliyor? Flaş iddia

Evinin önüne arabalarını park edenlere ceza mı geliyor? Flaş iddia

AK Parti ve MHP ittifakında 3 il krizi!

AK Parti ve MHP ittifakında 3 il krizi!

Ölen eşinin kendisini aldattığını öğrendi! Astsubay sinir krizi geçirdi

Ölen eşinin kendisini aldattığını öğrendi! Astsubay sinir krizi geçirdi

Devler Ligi'nde geceye damga vuran maç!

Devler Ligi'nde geceye damga vuran maç!

Canlı yayında itiraf etti! 'Askerdeyken kocamı...'

Canlı yayında itiraf etti! 'Askerdeyken kocamı...'

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
PlayStation 4 için bu ayın ücretsiz oyunları açıklandı

PlayStation 4 için bu ayın ücretsiz oyunları açıklandı

Logitech C922 Pro HD Stream Webcam inceleme altında

Logitech C922 Pro HD Stream Webcam inceleme altında

İşte Xbox Live Gold Aralık oyunları

İşte Xbox Live Gold Aralık oyunları

SpongeBob SquarePants öksüz kaldı

SpongeBob SquarePants öksüz kaldı

Xperia XZ4 sızdırıldı

Xperia XZ4 sızdırıldı

PlayStation 5 için oyun geliştiriyorlar!

PlayStation 5 için oyun geliştiriyorlar!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.