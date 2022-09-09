Şifa kaynağını çöpe atıyorsunuz! Her gün içilen yoğurt suyunun faydaları saymakla bitmiyor

Yoğurt tüm dünyaya yayılmış olan bir lezzet. Çok zengin besin değerlerine sahip olan yoğurdun suyu çöpe dökülüyor. Ancak bu su hem tek başına hem de yemeklerin içerisinde kullanılarak birçok hastalığa karşı koruma sağlıyor. Özellikle bağırsak ve kemik sağlığında önemli etkileri bulunan yoğurt suyunun faydalarını duyduktan sonra çöpe dökmeden önce bir kez daha düşüneceksiniz. Sade yoğurt suyu içmekten rahatsız oluyorsanız bu suyu çorbalarınıza, yemeklerinize katabilirsiniz.

YOĞURT SUYU FAYDALARI

Yağ yakımını hızlandırmak için bolca tüketebilirsiniz.

Yoğurt suyu besin değeri oldukça yüksektir. Kalsiyum kaynağıdır. Bu yönü ile kas ve kemik gelişiminin destekçisi olacaktır. Büyüme çağındaki çocukların daha güçlü kemik yapısına sahip olmasını sağlar. Kemik hücrelerinin daha çabuk yenilenmesinde etkili olduğu için kas yırtılması, kemik incinmesi ve kırılması gibi durumlarda ilaç niteliğinde olacaktır.

Vücudun belirli bir düzeyde sıvı alması gereklidir. Yoğurt suyu sıvı ihtiyacınızı karşılayacak en doğal ve sağlıklı sıvıdır.

Güçlü bir antioksidan olması yönüyle her derde deva olmak için tüketilmelidir. Vücuttaki ödemi atmak için içilebildiği gibi enfeksiyon günlerinde de mikropları yok etmek için tercih edilmelidir.

İçindeki bakteriler anti kanserojen etkiye sahip, bu yüzden birçok kanser türüne karşı kalkan oluyor

Bağırsak problemleri ile başınız dertte ise; hazımsızlığı gidermek için yoğurt suyu içebilirsiniz. Mideyi rahatlatıp bağırsakları mutlu edecektir.

Sahip olduğu vitaminler sayesinde cilt ve saç sağlığını korumaktadır. Saçlarınızın ihtiyacı olan nem dengesini sağlar.

Eğer böbrek taşı şikayeti ile stres içindeyseniz, yoğurt suyunun antioksidan etkisi ile böbrek taşını düşürmek daha kolay olacaktır.

Hareketli geçen günlerin ve antrenmanların ardından kas ağrılarını geçirmek için tüketilebilir. Ağrı kesici özelliği vardır.

A, D, E ve K vitaminleri yönünden zengin olduğu için bağışıklık sistemini güçlendirir ve özellikle de kış hastalıklarına karşı önlem olmaktadır.

Yoğurt suyu tiroid hastalarına da şifa olmaktadır. Tiroid bezinin aktif çalışmasını sağlar.

Yoğurt suyu hücre yenilenmesini hızlandırır. Bu nedenle kesik, yara ve sivilce gibi durumları daha çabuk atlatabilirsiniz.

Yoğurt suyu içen diyabet hastalarının şeker dengesi kontrol altına alınır.

İdrar yolu enfeksiyonunu evde doğal yöntemlerle iyileştirmek için birkaç gün yoğurt suyu tüketilmesi tavsiye edilir. Mikrop kırıcı özelliği ile enfeksiyonu vücuttan atar.

Koltuk altında oluşan kararmaları yoğurt suyunun beyazlatıcı etkisi ile geçirebilirsiniz.

Vitaminler içermesi yönüyle cildin daha pürüzsüz olmasını sağlar ve kırışıklığı önler.

Soğuk dönemlerde göz ve dudak kenarlarında çatlamalar meydana gelir. Yoğurt suyu bu çatlamaları önler ve cildin her zaman yumuşak kalmasını sağlar.

Mikrop kırıcı özelliği ile akne gibi durumlarda tercih edilir ve kısa sürede cildi temizler.

Tıpkı yoğurt gibi ağız içinde oluşan yaraların iyileştirilmesinde etkilidir. Her öğünde ölçülü şekilde yoğurt suyu tüketerek ağız sağlığını koruyabilirsiniz.

Son yılların korkulu rüyası kanser hastalığına karşı önlem almak için yoğurt tüketmeniz tavsiye edilir. Yoğurt tüketimi kadar yoğurt suyu da etkili olacaktır. Vücuda zararlı maddelerin girişini engeller ve kanserli hücrelere karşı duvar oluşturur.

Bebeklerde ve çocuklarda yoğurt suyu tüketimi daha sağlıklı diş yapısının oluşmasını sağlar. Kalsiyum ağırlıklı besinler diş çürüklerinin de önüne geçer.

YOĞURT SUYU NASIL KULLANILIR?

Yoğurt suyunu dilediğiniz her an içip sağlıklı bir ara öğün geçirebilirsiniz. Kek veya börek gibi unlu mamuller yapacaksanız bir su bardağı yoğurt suyu kullanabilirsiniz.Cilt maskesi yapacağınız anlarda yine yoğurt suyundan faydalanabilirsiniz. Yoğurtlu çorbalar şifa deposudur. Yoğurt suyu kullanarak şifalı ve lezzetli çorbalar hazırlayabilirsiniz. Yoğurtlu salata hazırlarken özellikle de cacık yapımında yoğurt suyu kullanabilirsiniz.

