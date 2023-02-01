Sıfır araç aldı hayatının şokunu yaşadı! Motoru arka koltukta teslim ettiler…

Sıfır kilometre olarak aldığı araçta yaşanan sorunlar şaşkına çevirdi. İstanbul’da yaşayan Aylin Altaner sıfır kilometre aldığı aracında ortaya çıkan problemler nedeniyle adeta isyan etti. Sıfır aldığı araç defalarca arıza yapan Altaner aracını yetkili servise götürdü ancak aracını geriye motoru arka koltuğa konulmuş şekilde geri aldı. Yılan hikayesine dönen servis bilmecesi Altaner’in kendi deyimiyle trajikomik bir hal aldı. Sürekli yolda kalan mağdur kadın sıfır araç aldığına bin pişman oldu.

‘BENİM ARABAMIN MOTORU ARKA KOLTUKTA’

Aylin Altaner başına gelenleri ATV Ana Haber’e şu sözlerle anlattı: “Benden kaynaklanmayan bir arıza nedeniyle bunun cezası bana kesilemez. Benim arabamın motoru arka koltukta ve bagajda bir an motorlu taştılar vergisini ödemem gerekiyor mu diye de düşündüm ama ödedim.

Motor söküldü akabinde geri dönüş yaptılar ve bu motorun tamamen değiştirilmesi gerekiyor dediler. Ben de tabi ki henüz yeni almış aldığım böyle bir arabada bu tarzda büyük bir onarımı kabul etmeyeceğimi arabanın değerinin düşeceğini söyledim ve sıfır arabayla değişim talep ettim. Böyle bir değişimi kabul etmediler.”

‘MOTORU SÖKTÜLER GERİ TAKMAK İÇİN PARA İSTEDİLER’

Yetkili servis yürür halde aldığı arabayı motorunu arka koltuğa koyarak teslim etti. Aracın motorunu arka koltukta teslim alan Altaner sözlerini şu şekilde sürdürdü:

“Motorun değişimini kabul etmezsem benden ücret alarak bu toplama işlemini yapacaklarını söylediler. Yani motoru söktüler geri takmak için de para istediler.”

OLAY YARGIYA TAŞINDI! ‘MOTOR DEĞİŞİMİ ASLA KABUL EDİLEMEZ’

Servis iddiaya göre hiçbir uzlaşma yoluna yanaşmayınca olay yargıya taşındı. Avukat Ayliz Korkmaz da müvekkilinin yaşadıkları için yaptığı açıklamada “normalde yürür vaziyette teslim aldıkları aracı aldıkları şekilde de teslim etmeleri gerekir. Ancak burada hukuksuz olarak talep edilen aracı söktükten sonra tekrardan monte için bir işçilik bedeli çıkarmış olmaları. Burada tüketicinin en büyük hakkı böylesi bir motor ayıbında aracını ayıpsızı ile değiştirilmesini talep etmektir. Yani yenisi ile değiştirilmesini talep etmesidir. Sadece motor değiştirilmesini dikte etmek tabi ki burada asla kabul edilebilecek bir yöntem değildir” ifadelerini kullandı.





