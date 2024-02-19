HABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Sigara satışıyla ilgili harekete geçtiler: 2009'dan sonra doğanlar...

Sigara satışıyla ilgili harekete geçtiler: 2009'dan sonra doğanlar...

Doğukan Akbayır Doğukan Akbayır Mynet Dış Haber Editörü
19.02.2024 17:12 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

İngiltere'de sigarayla mücadele kapsamında birçok kritik adım atıyor. Mecliste yakın zamanda gündeme gelecek bir yasa tasarısında sigarayla ilgili radikal tedbirler alınacağı belirtildi. Buna göre 2009 sonrası doğanlara sigara satılamayacak.

Sigara satışıyla ilgili harekete geçtiler: 2009'dan sonra doğanlar...

Türkiye'nin de sigara tüketimini sınırlama noktasında önemli çabalar sarf eden ülkeler arasında olduğu söyleyebiliriz. Fakat haber bu sefer yurt dışından geldi. Birçok ülke sigara konusunda Türkiye gibi hatta daha radikal tedbirler almaya yöneliyor. Bunlardan bir tanesi de İngiltere...

sss

2009'DAN SONRA DOĞANLARA SİGARA SATILMAYACAK

Bu hafta İngiltere'de ele alınacak tarihi bir yasa tasarısı, 1 Ocak 2009'dan sonra doğan bireylere sigara satışını yasaklama tedbiriyle dikkat çekiyor. İngiliz medyasında yer alan haberlere göre, bu tasarıyla günlük sigara tüketiminde ciddi bir azalma bekleniyor.

s

TÜKETİM DRAMATİK ÖLÇÜDE AZALACAK

Söz konusu yasak, 2040 yılına kadar 31 yaşın altındaki herhangi bir kişinin Birleşik Krallık'ta yasal olarak sigara içmesini engelleyecek. Cancer Research UK tarafından yapılan bir analiz, her gün yaklaşık 10 milyon sigara tüketiminin azalacağını öngördü.

Yapılan analizler, bu önlemin bu nesli tütün kaynaklı hastalıklardan korumanın yanı sıra on binlerce sigara bağlantılı hastalık vakasını önleyeceğini gösterdi.

Youtube


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Çiçekçiyi göremeyince not bıraktı! Gaziantep'te örnek davranışÇiçekçiyi göremeyince not bıraktı! Gaziantep'te örnek davranış
İlber Ortaylı damga vurduğu törenle ilgili ilk kez konuştu! "Kim olduğunu bilmiyorum, işte o kadar"İlber Ortaylı damga vurduğu törenle ilgili ilk kez konuştu! "Kim olduğunu bilmiyorum, işte o kadar"
CHP'ye 'yapay zeka' göndermesi! 'Keşke 14 Mayıs'tan önce de...'CHP'ye 'yapay zeka' göndermesi! 'Keşke 14 Mayıs'tan önce de...'
Anahtar Kelimeler:
İngiltere sigara yasak
En Çok Okunan Haberler
Mesai saatlerinin düşürülmesi ücretleri nasıl etkileyecek?

Mesai saatlerinin düşürülmesi ücretleri nasıl etkileyecek?

988 liralık hesaba 308 bin lira bahşiş bıraktı! Sebebi ağlattı

988 liralık hesaba 308 bin lira bahşiş bıraktı! Sebebi ağlattı

7 üzeri deprem beklenen illeri bir bir sıraladı: Büyük yıkım yaşanacak

7 üzeri deprem beklenen illeri bir bir sıraladı: Büyük yıkım yaşanacak

İlkokulda öğretmene iğrenç taciz: 'Gördüğü yerde Azer Bülbül şarkısı söylüyor'

İlkokulda öğretmene iğrenç taciz: 'Gördüğü yerde Azer Bülbül şarkısı söylüyor'

Kestikleri ağaçları mevzi yapıp adeta katliam yaptılar! Diyarbakır’da ‘pes’ dedirten görüntüler

Kestikleri ağaçları mevzi yapıp adeta katliam yaptılar! Diyarbakır’da ‘pes’ dedirten görüntüler

İmamoğlu ile Kurum arasında yeni polemik! Jet yanıt geldi: Şaşırmadım

İmamoğlu ile Kurum arasında yeni polemik! Jet yanıt geldi: Şaşırmadım

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Isı yalıtımlı, suya dayanıklı Columbia ürünleri indirime girdi

Isı yalıtımlı, suya dayanıklı Columbia ürünleri indirime girdi

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Bir döneme damgasını vurdu ama hala çok popüler! Şimdi indirimde

Bir döneme damgasını vurdu ama hala çok popüler! Şimdi indirimde

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.