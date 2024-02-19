Sigara satışıyla ilgili harekete geçtiler: 2009'dan sonra doğanlar...

Türkiye'nin de sigara tüketimini sınırlama noktasında önemli çabalar sarf eden ülkeler arasında olduğu söyleyebiliriz. Fakat haber bu sefer yurt dışından geldi. Birçok ülke sigara konusunda Türkiye gibi hatta daha radikal tedbirler almaya yöneliyor. Bunlardan bir tanesi de İngiltere...

2009'DAN SONRA DOĞANLARA SİGARA SATILMAYACAK

Bu hafta İngiltere'de ele alınacak tarihi bir yasa tasarısı, 1 Ocak 2009'dan sonra doğan bireylere sigara satışını yasaklama tedbiriyle dikkat çekiyor. İngiliz medyasında yer alan haberlere göre, bu tasarıyla günlük sigara tüketiminde ciddi bir azalma bekleniyor.

TÜKETİM DRAMATİK ÖLÇÜDE AZALACAK

Söz konusu yasak, 2040 yılına kadar 31 yaşın altındaki herhangi bir kişinin Birleşik Krallık'ta yasal olarak sigara içmesini engelleyecek. Cancer Research UK tarafından yapılan bir analiz, her gün yaklaşık 10 milyon sigara tüketiminin azalacağını öngördü.

Yapılan analizler, bu önlemin bu nesli tütün kaynaklı hastalıklardan korumanın yanı sıra on binlerce sigara bağlantılı hastalık vakasını önleyeceğini gösterdi.





