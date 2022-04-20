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Sığınmacılarla ilgili tartışma devam ediyor! Babacan'dan açıklama: Halkımızın sabrı bir yere kadar

20.04.2022 22:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

DEVA Genel Başkanı Ali Babacan, "Sığınmacılara vatandaşlık verildiği" tartışmalarına ilişkin "Eğer önüne gelene siyasi hesapla vatandaşlık vermek gibi bir hesap varsa buna derhal son verilmesi gerekiyor. Aksi halde kabul edilebilir bir durum değil ve halkımızın sabrı bu konuda bir yere kadar" açıklamasını yaptı.

Sığınmacılarla ilgili tartışma devam ediyor! Babacan'dan açıklama: Halkımızın sabrı bir yere kadar

DEVA Genel Başkanı Ali Babacan, parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında gündemi değerlendirdi. Enflasyon rakamlarına değinen Babacan, "Bugün buradan hükümete acil bir çağrıda bulunuyorum, 1 Temmuz'dan itibaren maaşların güncellenmesi artık şart oldu" dedi. Öte yandan "Sığınmacılara vatandaşlık verildiği" tartışmalarına ilişkin ise Babacan "Eğer önüne gelene siyasi hesapla vatandaşlık vermek gibi bir hesap varsa buna derhal son verilmesi gerekiyor. Aksi halde kabul edilebilir bir durum değil ve halkımızın sabrı bu konuda bir yere kadar" ifadelerini kullandı.

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"KONUT SAHİBİ OLMALARINI KOLAYLAŞTIRACAĞIZ"

Konut fiyatlarındaki artışa dikkati çeken Babacan, dar gelirli ailelerin, şehit yakını ve gazilerin konut sahibi olmalarını kolaylaştıracaklarını söyledi. Kentsel yenilenmede doğal afet riski bulunan alanlara öncelik tanıyacaklarını belirten Babacan, bu konuda 10 yıllık bir projeksiyon yaptıklarını ve bu sürede çürük yapıları yenileyeceklerini anlattı. TOKİ'nin tek amacının vatandaşa konut edindirmek olacağını ifade eden Babacan, belediyelere ait sosyal konut stoku oluşturacaklarını, uygun koşullu sosyal konut kiralama uygulamasını hayata geçireceklerini ve uydu kentler kuracaklarını aktardı.

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"1 TEMMUZ'DAN İTİBAREN..."

Enflasyon rakamlarına değinen Babacan, "Üç aylık enflasyon yüzde 22. Bu da makyajlanmış rakam. Maaşlar eridi, bitti, gitti. Maaş zammı kuş oldu, uçtu gitti. Bugün buradan hükümete acil bir çağrıda bulunuyorum, 1 Temmuz'dan itibaren maaşların güncellenmesi artık şart oldu." dedi.

Enflasyonu yeniden tek haneye düşüreceklerini dile getiren Babacan, şöyle devam etti:

"Asgari ücret, açlık sınırının altında kalmayacak. Milletin sofrasındaki ekmeği büyüteceğiz. Ücretlilerin üzerindeki vergi yükünü hafifleteceğiz. Yoksuldan alıp zengine veren kur korumalı mevduat uygulamasına son vereceğiz. Devleti batırma kampanyasına noktayı koyacağız. Tarıma, çiftçiye bir yılın tamamında ayırdıkları bütçe 29 milyar lira. Sadece ilk üç ayda ödedikleri faiz 85 milyar lira. Ülkenin ne para ne kredi ne de maliye politikası kaldı. Milyonlarca insanın parasını, bir avuç varlıklıya transfer etmek üzerine sistem kurdular. Kurdukları sistem o kadar çarpık ki yoksullar zenginlere hayırseverlik yapıyor. Devleti batırma projesine ilk gün son vereceğiz. Bu işin başka yolu yok. Milletin parasını faize gömen zihniyeti ilk seçimlerde müsait bir yerde indireceğiz."

"HALKIN SABRI BU KONUNDA BİR YERE KADAR"

Babacan, bir gazetecinin, Suriyeli sığınmacılar ve düzensiz göçmenlere ilişkin sorusu üzerine, "Toplumumuzdaki göç ve göçmen sorununun çözülmesiyle ilgili kuvvetli talep belli ki hükümet tarafından da artık hissediliyor, duyuluyor. Onun için her hafta farklı bir açıklama yapıyorlar. Ülkemizin bir göç politikasına ihtiyacı var ve şu anda Türkiye'nin bir göç politikası yok. Acilen bir göç politikasının oluşturulması gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu.

"Sığınmacılara vatandaşlık verildiği" tartışmalarına ilişkin Babacan, bunun bir kurala, esasa bağlanması gerektiğinin altını çizerek şunları söyledi:

"Eğer önüne gelene siyasi hesapla vatandaşlık vermek gibi bir hesap varsa buna derhal son verilmesi gerekiyor. Aksi halde kabul edilebilir bir durum değil ve halkımızın sabrı bu konuda bir yere kadar. Dolayısıyla bunun nabzını iyi ölçmemiz gerekiyor. Bir an önce köklü çözüm programını hükümetin Türkiye'nin önüne koyması gerekiyor."

Kaynak: AA

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Anahtar Kelimeler:
Ali Babacan DEVA Demokrasi ve Atılım Partisi

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