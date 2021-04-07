Signal kripto para göndermeyi test ediyor!

Kripto para birimleri son zamanlarda çok fazla kişinin ilgisini çekti. Hatta son verilere göre kripto para piyasası 2 trilyon doları aştı. Hal böyle olunca kripto para ile ödeme yapmak da cazip bir hale geldi. Bu anlamda elektrikli otomobil üreticisi Tesla, Bitcoin ile ödeme devrini başlattı. Şimdi ise WhatsApp'a alternatif mesajlaşma uygulamalarından biri olan Signal, yeni bir ödeme sistemini test ettiğini duyurdu.

SIGNAL'DE KRİPTO PARA DÖNEMİ BAŞLIYOR

Signal Payments olarak adlandırılan yeni özellik, kullanıcıların birbirlerine kripto para göndermesine izin vermeyi amaçlıyor. Fakat özellik, şu anda yalnızca MobileCoin ödeme ağını ve ağın kripto para birimi MOB'u destekliyor. Yani özelliği kullanabilirseniz, istediğiniz kişiye MOB gönderip, istediğiniz kişiden MOB alabileceksiniz. Amacının veriler olmadığını belirten Signal, bakiyenize, tam işlem geçmişinize veya fonlarınıza erişemediğinin altını çiziyor.

ŞİMDİLİK TEST AŞAMASINDA

Signal'in şimdilik tek bir platformu destekleyen kripto para transferi özelliği, Birleşik Krallık'ta test ediliyor. Signal, özelliğin ne zaman beta testten çıkıp kullanıma açılacağı hakkında ise herhangi bir bilgi vermiş değil.

