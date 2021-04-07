HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Teknoloji
  4. Signal kripto para göndermeyi test ediyor!

Signal kripto para göndermeyi test ediyor!

07.04.2021 16:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

WhatsApp rakibi mesajlaşma uygulaması Signal, kripto para dönemini başlatmak için ilk adımını attı. Signal'in duyurusuna göre, platform kullanıcıların birbirlerine kripto para göndermesine izin verecek yeni bir ödeme yöntemini test ediyor.

Signal kripto para göndermeyi test ediyor!

Kripto para birimleri son zamanlarda çok fazla kişinin ilgisini çekti. Hatta son verilere göre kripto para piyasası 2 trilyon doları aştı. Hal böyle olunca kripto para ile ödeme yapmak da cazip bir hale geldi. Bu anlamda elektrikli otomobil üreticisi Tesla, Bitcoin ile ödeme devrini başlattı. Şimdi ise WhatsApp'a alternatif mesajlaşma uygulamalarından biri olan Signal, yeni bir ödeme sistemini test ettiğini duyurdu.

SIGNAL'DE KRİPTO PARA DÖNEMİ BAŞLIYOR

Signal Payments olarak adlandırılan yeni özellik, kullanıcıların birbirlerine kripto para göndermesine izin vermeyi amaçlıyor. Fakat özellik, şu anda yalnızca MobileCoin ödeme ağını ve ağın kripto para birimi MOB'u destekliyor. Yani özelliği kullanabilirseniz, istediğiniz kişiye MOB gönderip, istediğiniz kişiden MOB alabileceksiniz. Amacının veriler olmadığını belirten Signal, bakiyenize, tam işlem geçmişinize veya fonlarınıza erişemediğinin altını çiziyor.

Signal Payments

Güvenlik araştırmacısı: Facebook CEO'su Mark Zuckerberg, Signal kullanıyor!Güvenlik araştırmacısı: Facebook CEO'su Mark Zuckerberg, Signal kullanıyor!

ŞİMDİLİK TEST AŞAMASINDA

Signal'in şimdilik tek bir platformu destekleyen kripto para transferi özelliği, Birleşik Krallık'ta test ediliyor. Signal, özelliğin ne zaman beta testten çıkıp kullanıma açılacağı hakkında ise herhangi bir bilgi vermiş değil.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Şirketinizi hackerlara karşı nasıl korursunuz?Şirketinizi hackerlara karşı nasıl korursunuz?
Dünya ekonomisinin 70 bin katı! Yolculuk 6-7 yıl sürebilirDünya ekonomisinin 70 bin katı! Yolculuk 6-7 yıl sürebilir
Kamerayı açık unuttu, danışmanının göğsünü öptüKamerayı açık unuttu, danışmanının göğsünü öptü
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

Erdoğan'dan emekli amirallerin bildirisiyle ilgili ilk açıklama

Erdoğan'dan emekli amirallerin bildirisiyle ilgili ilk açıklama

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Bir bildiri de eski milletvekillerinden

Bir bildiri de eski milletvekillerinden

ABD'de inanılmaz görüntüler: Mahkumlar gardiyanı böyle dövdü!

ABD'de inanılmaz görüntüler: Mahkumlar gardiyanı böyle dövdü!

Türkiye'nin burnunun dibinde! Yunanistan satıyor!

Türkiye'nin burnunun dibinde! Yunanistan satıyor!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.