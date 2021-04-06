HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Teknoloji
  4. Güvenlik araştırmacısı: Facebook CEO'su Mark Zuckerberg, Signal kullanıyor!

Güvenlik araştırmacısı: Facebook CEO'su Mark Zuckerberg, Signal kullanıyor!

06.04.2021 15:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Güvenlik araştırmacılarına göre, Facebook CEO'su Mark Zuckerberg'in telefon numarası, 533 milyon Facebook kullanıcısının sızdırılan verileri arasında yer aldı. Başka bir güvenlik araştırmacısı ise Zuckerberg'in sahibi olduğu WhatsApp'ın en büyük rakiplerinden biri olan Signal uygulamasını kullandığını bildirdi.

Güvenlik araştırmacısı: Facebook CEO'su Mark Zuckerberg, Signal kullanıyor!

Facebook veri sızıntısı gündemi oldukça sarstı. Sızıntı kapsamında 533 milyon kişinin kişisel bilgilerinin sızdırıldığı bilgisi verildi. Türkiye'den ise yaklaşık 20 milyon kişinin söz konusu veri sızıntıdan etkilendiği ortaya çıktı. Fakat güvenlik araştırmacılarına göre sadece Türkiye'deki kullanıcılar değil, Facebook CEO'su Mark Zuckerberg dahi veri sızıntısından etkilendi. Söylenenlere bakılırsa Mark Zuckerberg'in telefon numarası gibi kişisel bilgileri sızıntıların arasında yer aldı. Güvenlik araştırmacısı Dave Walker ise sadece Facebook'un değil, WhatsApp'ın da sahibi olan Mark Zuckerberg'in Signal kullandığını ortaya çıkardı.

WHATSAPP'IN SAHİBİ AMA SİGNAL KULLANIYOR

Dave Walker, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Mark Zuckerberg'in Signal kullandığını söyledi. Dave Walker, ''Mark Zuckerberg, uçtan uca şifrelemeye sahip olan ve kendisine ait olmayan bir sohbet uygulaması kullanarak kendi mahremiyetine de saygı duyuyor.'' dedi ve Zuckerberg'in söz konusu Facebook sızıntısındaki hesabıyla ilişkili numaranın Signal kullandığını gösteren bir ekran görüntüsü paylaştı. WhatsApp gibi dünyanın en çok kullanılan mesajlaşma uygulamasına sahip olan Zuckerberg'in Signal'e katılmış olması oldukça ironik bulundu.

Mark Zuckerberg

BTK Türk kullanıcılar için Facebook'tan bilgi talep etti!BTK Türk kullanıcılar için Facebook'tan bilgi talep etti!

SIGNAL, MARK ZUCKERBERG'İ Tİ'YE ALDI

Signal, olayın ortaya çıkması üzerine Twitter hesabından bir paylaşım yaptı. Signal, 15 Mayıs'taki WhatsApp'ın Hizmet Şartları kabul süresinin hızla yaklaştığını söyleyerek, Zuckerberg'in Signal kullanarak insanlara örnek olduğunu ima etti ve haberin bir bağlantısını paylaştı.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Duygulandıran buluşma! Öldü sandığı oğluna 15 yıl sonra kavuştu Duygulandıran buluşma! Öldü sandığı oğluna 15 yıl sonra kavuştu
Elon Musk'ın hayaline darbe indirmişti! Nedeni açıklandıElon Musk'ın hayaline darbe indirmişti! Nedeni açıklandı
72 yıl önce eşi tırpanla bileklerini kesti! Sebebi şoke etti72 yıl önce eşi tırpanla bileklerini kesti! Sebebi şoke etti
Anahtar Kelimeler:
facebook sosyal medya Mark Zuckerberg
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Cumhurbaşkanı bugün 15.00'te toplantı yapacak

Cumhurbaşkanı bugün 15.00'te toplantı yapacak

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Son Dakika: Meral Akşener'den 'Montrö' bildirisiyle ilgili açıklama

Son Dakika: Meral Akşener'den 'Montrö' bildirisiyle ilgili açıklama

Katil babadan skandal iddia: Annesine tecavüz etmişti

Katil babadan skandal iddia: Annesine tecavüz etmişti

Tepkilere yol açan 'Montrö' bildirisiyle ilgili dikkat çeken 'saat' detayı

Tepkilere yol açan 'Montrö' bildirisiyle ilgili dikkat çeken 'saat' detayı

Diğer Haberler

SpaceX, Starship'in infilak etme nedenini açıkladı!

Elon Musk'ın hayaline darbe indirmişti! Nedeni açıklandı

Sektöre veda eden LG'nin genişleyebilen telefonu LG Rollable gün yüzüne çıktı

Sektöre veda etmişti! Son projesinden yeni görüntü ortaya çıktı

Twitter uygulama içi satın alma özelliği için hazırlanıyor!

İşte sosyal medya devinin yeni özelliği!

"Doxing tehdidi yayılıyor"

Endişe veren uyarı: Tehdit yayılıyor!

WhatsApp iOS ve Android sohbet geçmişini aktarma özelliği için çalışıyor!

Büyük bir dertten kurtaracak! WhatsApp üzerinde çalışıyor

Apple CEO'su Tim Cook'tan sürücüsüz otomobil açıklaması!

Apple'ın en yetkili isminden önemli açıklama!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.