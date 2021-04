Güvenlik araştırmacısı: Facebook CEO'su Mark Zuckerberg, Signal kullanıyor!

Signal, olayın ortaya çıkması üzerine Twitter hesabından bir paylaşım yaptı. Signal, 15 Mayıs'taki WhatsApp'ın Hizmet Şartları kabul süresinin hızla yaklaştığını söyleyerek, Zuckerberg'in Signal kullanarak insanlara örnek olduğunu ima etti ve haberin bir bağlantısını paylaştı.

With the May 15th WhatsApp Terms of Service acceptance deadline fast approaching, Mark leads by example:https://t.co/Mt5YksaAxL