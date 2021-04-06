Güvenlik araştırmacısı: Facebook CEO'su Mark Zuckerberg, Signal kullanıyor!

Facebook veri sızıntısı gündemi oldukça sarstı. Sızıntı kapsamında 533 milyon kişinin kişisel bilgilerinin sızdırıldığı bilgisi verildi. Türkiye'den ise yaklaşık 20 milyon kişinin söz konusu veri sızıntıdan etkilendiği ortaya çıktı. Fakat güvenlik araştırmacılarına göre sadece Türkiye'deki kullanıcılar değil, Facebook CEO'su Mark Zuckerberg dahi veri sızıntısından etkilendi. Söylenenlere bakılırsa Mark Zuckerberg'in telefon numarası gibi kişisel bilgileri sızıntıların arasında yer aldı. Güvenlik araştırmacısı Dave Walker ise sadece Facebook'un değil, WhatsApp'ın da sahibi olan Mark Zuckerberg'in Signal kullandığını ortaya çıkardı.

WHATSAPP'IN SAHİBİ AMA SİGNAL KULLANIYOR

Dave Walker, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Mark Zuckerberg'in Signal kullandığını söyledi. Dave Walker, ''Mark Zuckerberg, uçtan uca şifrelemeye sahip olan ve kendisine ait olmayan bir sohbet uygulaması kullanarak kendi mahremiyetine de saygı duyuyor.'' dedi ve Zuckerberg'in söz konusu Facebook sızıntısındaki hesabıyla ilişkili numaranın Signal kullandığını gösteren bir ekran görüntüsü paylaştı. WhatsApp gibi dünyanın en çok kullanılan mesajlaşma uygulamasına sahip olan Zuckerberg'in Signal'e katılmış olması oldukça ironik bulundu.