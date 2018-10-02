Ünlü müzisyene tecavüz suçlaması

Los Angeleslı ressam Meagan Boyd, daha sonra sildiği Instagram paylaşımında, 2013'te aynı yatağı paylaşırlarken Dyrason'ın kendisine iki kez tecavüz ettiğini söylemişti.

Grubun Facebook sayfasından yapılan açıklamada, Dyrason'ın "çok ciddi" iddialarla "mahrem" bir şekilde başa çıkabilmesi için gruptan ayrılma talebinin kabul edildiği belirtildi.

Dyrason da kendisini bir Facebook paylaşımıyla savundu.

Arkadaşlarına ve ailesine kendisine duydukları güven için teşekkür eden Dyrason "hakkında yapılan ağır suçlamalara karşın" insanlardan "sakin kalmalarını" istedi ve iddiaların "bir mahkemede dile getirilmediğini vurguladı. Dyrason, "Megan'ın internetteki iddialarına karşı benim sözlerim" dedi.

Dyrason ayrıca "Bu ağır iddiaların grubu ve son yıllarda yapılan önemli ve güzel işleri etkilemesine izin veremem" ifadelerini kullandı.

Amerikan müzik dergisi Rolling Stone ise Boyd'un sildiği Instagram paylamışında "Dyrason Los Angeles'ta albüm kaydettikleri sırada kendisiyle geçirdiğim bir gecede bana iki kez tecavüz etti" yazdığını duyurdu.