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SİİRT BAYRAM NAMAZI SAATİ: Siirt'te bayram namazı saat kaçta kılınacak? 21 Nisan 2023 Ramazan Bayramı namaz vakti

20.04.2023 15:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Siirt bayram namazının saati hakkında araştırmalar hız kazandı. Bayram sabahı camiler dolup taşacak. Cuma namazı gibi bayram namazı da kadınlara farz değil. Cuma namazı farz olan kişilere, bayram namazı kılmak vaciptir. Peki, Siirt'te bayram namazı saat kaçta kılınacak? Diyanet il il bayram namazı vakitlerini açıkladı...

SİİRT BAYRAM NAMAZI SAATİ: Siirt'te bayram namazı saat kaçta kılınacak? 21 Nisan 2023 Ramazan Bayramı namaz vakti

Ramazan ayının sona ermesiyle birlikte bayram namazı vakitleri hakkında araştırmalar yoğunlaştı. Ülkemizin her noktasında bayramın ilk günü bayram namazı kılınacak. Vatandaşlar ise kendi yaşadıkları şehirdeki bayram namazı saatini merak ediyorlar. Peki, Siirt'te bayram namazı saat kaçta kılınacak? İşte 21 Nisan 2023 Ramazan Bayramı namaz vakitleri...

Ramazan Bayramı namaz saatleri açıklandı. Bayram namazı Ankara'da 06.34, İstanbul'da 06.49, İzmir'de 06.59, Çanakkale'de 07.00, Iğdır'da 05.50'de kılınacak.

SİİRT BAYRAM NAMAZI SAAT KAÇTA?

Siirt'te bayram namazı saat 06:00'da kılınacak.

İL İL BAYRAM NAMAZI VAKİTLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

1 namaz

BAYRAM NAMAZI KAÇ REKATTIR?

Bayram namazı iki rekattır ve cemaatle kılınır. Tek başına bayram namazı kılınmaz.

BAYRAM NAMAZINA NASIL NİYET EDİLİR?

“Niyet ettim vacip olan bayram namazını kılmaya, uydum hazır olan imama” diye niyet edilir.

2 namaz

BAYRAM NAMAZININ KILINIŞI

“Allahu Ekber” denilerek namaza durulur. Sonra imam ve cemaat sessiz bir şekilde “Sübhaneke” duasını okunur.
Sübhaneke’den sonra imamla birlikte Allahu Ekber şeklinde üç defa tekbir getirilir. Tekbir getirirken eller kulaklara kaldırılıp (iftitah tekbirinde olduğu gibi) birinci ve ikincisinde iki yana bırakılır. Üçüncüsünde göbek altına bağlanır.
Üçüncü tekbirin ardından elleri bağlayınca imam önce Fatiha, sonra Kur’an’dan en az, kısa üç ayet veya üç ayet miktarı uzun bir âyet okur ve imamla birlikte rükuya gidilir.

Rüku ve secdeler yapılarak ayağa (ikinci rekata) kalkılır ve eller bağlanır.
İkinci rekatta imam önce Fatiha ve Kur’an’dan en az, kısa üç ayet veya üç ayet miktarı uzun bir âyet okur. Sonra imamla birlikte Allahu Ekber diyerek üç defa tekbir getirilir. Tekbir getirirken eller kulaklara kaldırılıp yana bırakılır. Üçüncüde de yanlara bırakılır. Dördüncü tekbirde elleri kulaklara kaldırmayıp rükuya gidilir.
Rüku ve secdeler yapılarak oturulur. Son rekatta imam ve cemaat, Ettahiyyatu ve Allâhumme salli, Allâhumme Bârik ve Rabbenâ dualarını okur.
Dualardan sonra imamla birlikte önce sağa, sonra sola selam verip namaz bitirilir.

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