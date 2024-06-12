Üç gazeteciyi hedef alan MHP'li Semih Yalçın'a yanıt gecikmedi! "Hakikatin peşinde olmaya devam edeceğiz"

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın'ın gazeteciler hakkındaki açıklamaları olay oldu. Yalçın Abdülkadir Selvi'nin yanı sıra 3 gazeteciye daha çıkışmıştı. Gazetecilerden Yalçın'a yanıt gecikmedi.

MHP'Lİ YALÇIN: "MEDYA KURULUŞLARI PARTİMİZE SALDIRMALARINI SAĞLAMAKTADIR"

Yaptığı yazılı açıklamayla gazetecileri hedef alan Yalçın şunları ifade etmişti:

"Halk TV, TV 100 ve Sözcü TV gibi solcu gazetecilere ekranı pazarlayan medya kuruluşları; Barış Yarkadaş, Bahar Feyzan, Ali Kemal Erdem, Osman Sert gibi MHP muarızı tipleri ekrana çıkararak partimize saldırmalarını sağlamaktadır. Şuuraltında MHP düşmanlığı şifrelenmiş olan gazeteci Abdülkadir Selvi de meşrebi ve tıyneti icabı, MHP muarızı koroya zaman zaman gönüllü olarak katılmaktadır. Medyada fitne ve bozgunculuğun nevi şahsına münhasır bir versiyonunu temsil eden Selvi, patlamaya hazır bir canlı bomba gibi taraflar arasında gidip gelmektedir. Selvi; vicdanı değil, ahlakı kanayanlarla birliktedir."

"CİDDİYE ALMADIM, BİZ GAZETECİLİK YAPIYORUZ"

Yalçın'ın tepki gösterdiği gazetecilerden Ali Kemal Erdem, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Semih Yalçın'ın hedef gösterdiği gazetecilerden biri de benim. Halk TV yayınında Sinan Ateş cinayeti davasına dair sözlerimden dolayı muhtemelen. Açıkçası konuyu ciddiye almadım. Çünkü biz gazetecilik yapıyoruz. Yapmaya da devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

"GAZETECİLERİ HEDEF GÖSTERMEK GERÇEĞİN ORTAYA ÇIKMASINI ENGELLEMEYE ÇALIŞMAKTIR"

Gazeteci Barış Yarkadaş da Yalçın'a yanıtını şöyle paylaştı:

"Sinan Ateş cinayeti, Türkiye’nin kanayan yaralarından biridir. Gazeteciler bu cinayetin aydınlanması ve karanlık bir noktanın kalmaması için çaba gösteriyor. Cinayete ilişkin yorum yapan -aralarında benim de olduğum- gazetecileri tehdit etmek, hedef göstermek gerçeğin ortaya çıkmasını engellemeye çalışmaktır. Gazetecinin görevi her türlü engele rağmen hakikati aramaktır. Hakikatin peşinde olmaya devam edeceğiz."

"İÇİŞLERİ BAKANLIĞI VE ALİ YERLİKAYA'YI BU KONUDA UYARIYORUM"

Gazeteci Bahar Feyzan da sosyal medyadan Yalçın'a yanıt verirken tepkisini şu sözlerle dile getirdi:

"MHP’nin kurumsal kimliği ayrı, kişilerin suç işleyebilme meselesi apayrıdır… Kaldı ki; görevden alınanlar, suç işleyenler tüm partilerde olabilir. Ve suçlar şahsidir. Ancak kurumsal kimlikler de, kimsenin koruma kalkanı olamaz. Peşinen kimse ne suçludur, ne de suçsuzdur. Yargı görevini yapacaktır. Ayrıca hedef gösterilmeyi yanlış bulduğumu belirterek İçişleri Bakanlığı ve Ali Yerlikaya'yı bu konuda uyarmak ve dikkat çekmek istiyorum."

CHP'DEN DE TEPKİ GELDİ

AA'nın aktardığına göre; CHP Sözcüsü Deniz Yücel de Semih Yalçın'ın açıklamalarına, yazılı açıklamayla karşılık verdi.

Yakın siyasi tarih de dahil, muhalif basının tüm eleştirilerini kişisel algılayan Yalçın'ın, adeta tüm dünyanın bir olup MHP'nin kuyusunu kazıyormuşçasına bir psikolojiye girdiğini öne süren Yücel, Semih Yalçın'ın, gazetecilik mesleğini icra etmekten başka derdi olmayan gazetecileri hedef gösterdiğini, Sinan Ateş davasıyla ilgili yargı makamlarına mesaj gönderdiğini savundu.

Deniz Yücel, şunları kaydetti:

"Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel'in Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmesinden, ülkedeki normalleşme yolundaki adımlardan rahatsız olmak, ne devlet adabına ne siyasetin ağırlığına ne de ülkücü camianın gönül verdiği MHP'ye yakışmaktadır."

Sinan Ateş cinayetine karışan herkesin adaletten payına düşeni alacağını ifade eden Yücel, bu konuda adalete güvenlerinin tam olduğunu bildirdi.Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır





