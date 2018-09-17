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Siirt'in Şirvan ilçesinde bir araç devrildi: Ölü ve yaralılar var

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.09.2018 19:37 | Son Güncelleme

Siirt'in Şirvan ilçesinde bir aracın devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında ölü ve yaralılar olduğu bildirildi.

Siirt'in Şirvan ilçesinde bir araç devrildi: Ölü ve yaralılar var

Ayrıntılar geliyor...

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Siirt Şirvan Siirt'in Şirvan ilçesi trafik kazası Kaza

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