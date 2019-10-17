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Siirt'te 1300 öğrenci, Barış Pınarı'nı çizdi 

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.10.2019 16:14 | Son Güncelleme

SİİRT’teki Mehmetçik İlkokulu'nda eğitim gören 1300 öğrenci, Barış Pınarı Harekatı'ndaki Mehmetçiklere resim çizerek destek verdi.

Siirt'te 1300 öğrenci, Barış Pınarı'nı çizdi 

Turan KOYUNCU/Mehmet Yücel DURAK/ SİİRT,(DHA)-SİİRT’teki Mehmetçik İlkokulu'nda eğitim gören 1300 öğrenci, Barış Pınarı Harekatı'ndaki Mehmetçiklere resim çizerek destek verdi.
Mehmetçik İlkokulu'nda düzenlenen etkinliğe Siirt Valisi Ali Fuat Atik, Jandarma Alay Komutanı Tuğgeneral Hüseyin Hilmi Atabay, İl Emniyet Müdürü Saruhan Kızılay, Milli Eğitim Müdürü Deniz Edip, öğretmenler ve öğrenci ile veliler katıldı.
Vali Ali Fuat Atik, yaptığı konuşmada 1300 öğrencinin aynı anda resim çizerek, Barış Pınarı Harekatı'ndaki askerlere desteklerini bildirdiğini ifade ederek, "1300 öğrencimiz aynı anda Suriye Barış Pınarı Harekatı'nda görev yapan askerlerimize destek olmak maksadıyla bir etkinlik düzenlediler. Hepsi aynı anda duygularını anlatan resimler çizdiler. Biz de çocuklarımızın bu duyguları yaşarken yanlarında olmak istedik. Çok güzel manzaralar ile karşılaştık kendilerini kutluyorum" dedi.
FOTOĞRAFLI

Siirt'te 1300 öğrenci, Barış Pınarı'nı çizdi Siirt'te 1300 öğrenci, Barış Pınarı'nı çizdi Siirt'te 1300 öğrenci, Barış Pınarı'nı çizdi Siirt'te 1300 öğrenci, Barış Pınarı'nı çizdi

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