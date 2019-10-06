Siirt’te evlerden ziynet eşyası çalan 3 zanlı yakalandı

Siirt’te ziynet eşyaları çaldıkları tespit edilen 3 şüpheli gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Siirt İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Şirvan ilçesi Suluyazı köyünde H.Ş. isimli vatandaşın evinden 2 adet çeyrek altın, bir adet altın küpe, 2 adet altın bilezik, 3 adet reşat altını, 2 adet gümüş yüzük çalınması üzerine zanlıların yakalanması için çalışma başlattı. İl Jandarma Komutanlığı ve Kurtalan İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin ortak çalışmaları sonucu şüpheliler K.U., E.G. ve F.U., Kurtalan ilçesi İğdeli köyü sınırları içerisinde yakalandı. Mağdur H.Ş.’nin de teşhis ettiği zanlıların Kurtalan ilçesi Yanarsu köyü ve Eruh ilçesi Kavakgölü köyünde M.K. ve A.Ç. isimli vatandaşların evlerinden hırsızlık olaylarının da faili olduğu belirlendi. Yapılan incelemede zanlılardan E.G.’nin 13 hırsızlık, bir yağma, K.U.’nun 4 hırsızlık, F.U.’nun 6 hırsızlık olaylarından suç kayıtlarının bulunduğu tespit edildi. Zanlılar, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.

