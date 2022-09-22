HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Sağlık
  4. Sık sık görüyorsanız sorun büyük! Kabuslar o hastalığın işareti olabilir

Sık sık görüyorsanız sorun büyük! Kabuslar o hastalığın işareti olabilir

22.09.2022 15:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Uyku sırasında görülen kabuslar birçok insanın en rahatsız olduğu konular arasında bulunuyor. Bu kabuslar sağlığı tehlikeye atabiliyor. Yapılan araştırmalara göre belirli bir yaşın üzerinde görülen kabusların demans riski taşıyabileceği öğrenildi. Demans hastalığını erken teşhis edebilmek için rüyalarınıza dikkat etmeniz gerekiyor.

Sık sık görüyorsanız sorun büyük! Kabuslar o hastalığın işareti olabilir

Dönem dönem görülen kabuslar uykudan kötü bir şekilde uyanmamıza sebep olabiliyor. Bazı kabusların etkisi gün boyunca davranışları etkileyebiliyor. Kabusa stres, travma, alkol, hastalıklar gibi birçok etken neden olabiliyor. Kabus üzerinde yapılan araştırmalarda sıklıkla kabus görmenin sağlık üzerinde etkileri olduğu bulundu. Araştırmacılar, demans hastalarının hafıza kaybı başlamadan yıllar önce düzenli olarak kötü rüya gördüğünü belirtti.

ERKEN TESPİT EDİLMESİNİ SAĞLAYABİLİR

Ekran görüntüsü 2022-09-22 152836

Birmingham Üniversitesi ekibi, bulgularının 'önemli' olduğunu ve bunamanın 'en erken evrelerindeki' hastaları tespit etmeye yardımcı olabileceğini söyledi. Baş araştırmacı Dr Abidemi Otaiku şunları söyledi: "Demans için çok az risk göstergesi orta yaş kadar erken tanımlanabilir. Bu bağlantıları doğrulamak için daha fazla çalışma yapılması gerekmekle birlikte, kötü rüyaların yüksek risk altındaki bireyleri tanımlamanın yararlı bir yolu olabileceğine inanıyoruz."

GÖNÜLLÜLERİN UYKU DÜZENİNE BAKILDI

Ekran görüntüsü 2022-09-22 152814

Yapılan araştırmada yaşları 35 ile 64 arasında değişen 605 demanssız yetişkin ortalama dokuz yıl takip edildi. Çalışmanın başında ve sonunda bir kez daha hafıza testlerini tamamlamaları istendi. Gönüllülere ayrıca uyku düzenleri ve kabus görüp görmedikleri soruldu. Hafıza testlerinden elde edilen ayrıntılar, beyin güçlerinin ne kadar hızlı bozulduğunu izlemek için kullanıldı.

KABUS GÖRENLERİN RİSKİ 4 KAT FAZLA

Ekran görüntüsü 2022-09-22 152920

Çalışmanın ikinci bölümünde 80 yaş üstü 2.600'den fazla kişi yer aldı. Katılımcıların hiçbirinde demans yoktu. Ortalama olarak beş yıl boyunca takip edildiler ve ayrıca kabus deneyimleri hakkında sorguya çekildiler. Ancak araştırmacılar, hafıza testlerini tamamlamaları istenmek yerine, gönüllülere demans teşhisi konup konulmadığını belirlemek için tıbbi kayıtlara baktılar. Haftada en az iki kabus gören orta yaşlı yetişkinlerin, hiç kabus görmeyenlere kıyasla 'önemli' bilişsel gerileme yaşama olasılığı dört kat daha fazlaydı.

KABUSLAR BUNAMAYA NEDEN OLMUYOR

Ekran görüntüsü 2022-09-22 152951

Sonuçlar ayrıca, kabuslarla boğuşan 80 yaş üstü kişilerin demans teşhisi konma olasılığının iki kat daha fazla olduğunu gösterdi. Araştırmacılar, yetişkinlerin yüzde 5'inin düzenli olarak muzdarip olduğu kabusların bunamaya neden olduğuna inanmıyor. Bunun yerine, potansiyel olarak sağ ön lobdaki nörodejenerasyonun bir yan ürünü olabileceğini düşünüyorlar.

DEMANS BELİRTİLERİ

Ekran görüntüsü 2022-09-22 153013

  • Bilişsel değişiklikler
  • Hafıza kaybı
  • İletişimde ya da kelime bulmakta zorlanma
  • Görsel beceriler ve yön bulma becerilerinde eksiklik
  • Akıl yürütme ve sorun çözmede zorlanma
  • Karışık işleri yürütmede zorlanma
  • Motor fonksiyonlarda ve koordinasyonda zorlanma
  • Kafa karışıklığı ve odaklanamama
  • Psikolojik değişiklikler
  • Kişilik değişikliği
  • Depresyon (Bunalım)
  • Anksiyete (Kaygı Bozukluğu)
  • Uygunsuz Davranışlar
  • Paranoya
  • Halüsinasyon

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
'Süper gıda' olarak biliniyor: Kanseri önlüyor, kalbi koruyor'Süper gıda' olarak biliniyor: Kanseri önlüyor, kalbi koruyor
Ekrem İmamoğlu'nun davasında flaş gelişmeEkrem İmamoğlu'nun davasında flaş gelişme
Dünyayı sarsan tehdide kışkırtıcı yanıt!Dünyayı sarsan tehdide kışkırtıcı yanıt!
Anahtar Kelimeler:
bunama demans hastalık uyku demans hastalığı demans nedir kabus sürekli kabus görmek uzman
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Ateşli sahnelerden sonra yataktaki o sahne gündem oldu! "Gereksiz olmuş"

Ateşli sahnelerden sonra yataktaki o sahne gündem oldu! "Gereksiz olmuş"

Kırmızı et ve süt fiyatlarına yeniden zam!

Kırmızı et ve süt fiyatlarına yeniden zam!

Erdoğan'ın gösterdiği fotoğraf Miçotakis'i rahatsız etti

Erdoğan'ın gösterdiği fotoğraf Miçotakis'i rahatsız etti

AK Parti'de böyle bir niyet yok! Herkes bu iddiayı konuşuyordu

AK Parti'de böyle bir niyet yok! Herkes bu iddiayı konuşuyordu

İndirim müjdesi geldi! Gençler ucuza alacak

İndirim müjdesi geldi! Gençler ucuza alacak

Ölüm okulda geldi! 12 yaşındaki çocuğun kahreden sonu

Ölüm okulda geldi! 12 yaşındaki çocuğun kahreden sonu

İlginizi Çekebilir

Hemen tuvalete dökün! İçtikçe hasta ediyor

Hemen tuvalete dökün! İçtikçe hasta ediyor

2022 yılı daha bitmedi! Kehanetleri yeniden gündem oldu

2022 yılı daha bitmedi! Kehanetleri yeniden gündem oldu

Beyler buraya! Kokularına kimse karşı koyamıyor... En lükslerini sizler için derledik

Beyler buraya! Kokularına kimse karşı koyamıyor... En lükslerini sizler için derledik

Çocukları bile bile zehirliyorlar! Özel olarak tasarlandı

Çocukları bile bile zehirliyorlar! Özel olarak tasarlandı

Penceresini tıklatan yabancı yüreğini ağzına getirdi!

Penceresini tıklatan yabancı yüreğini ağzına getirdi!

Philips mi, Xiaomi mi? "Hangi yağsız fritözü almalıyım?" diye düşünenler buraya!

Philips mi, Xiaomi mi? "Hangi yağsız fritözü almalıyım?" diye düşünenler buraya!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.