Şık tasarımıyla göz dolduran ve kalitesiyle öne çıkan kol saati modelleri

Aksesuarlar içinde özel bir yeri olan kol saatleri, kombinlerimizin en güzel eşlikçilerinden. Ne kadar iyi giyinirseniz giyinin kaliteli ve şık bir saatin kıyafetlerinize kattığı hava bambaşka. Eğer kombinlerinizi daha havalı ve göz alıcı gösterecek bir kol saati arıyorsanız, sizin için seçtiğimiz sevilen markaların kaliteli saatlerine mutlaka göz atmalısınız. Her kıyafetinize uyum sağlayacak, şıklığıyla öne çıkan bu saatlere bayılacaksınız. İşte detaylar!

1. Fossil FS4656 Erkek Kol Saati

Kullanıcı yorumları:

"Çekici bir tasarım ve çok büyük değil. Kayış çok rahat ve saati seviyorum."

"Kayışı kayma yapmıyor. Harika bir saat."

2. Casio LTP-V005D-1BUDF Kadın Kol Saati

Kullanıcı yorumları:

"Güzel, bayıldım. Süper hızlı geldi."

"Harika saat, kaliteli."

3. SEIKO SNK809K2 Erkek Kol Saati

Kullanıcı yorumları:

"İlk otomatik saatim. Göründüğünden daha kaliteli, elinize aldığında. Yalnız boyutlarına dikkat ederek alın, oldukça küçük bir ürün."

"Harika."

4. GUESS GUW1288L3 Kadın Kol Saati

Kullanıcı yorumları:

"Tek kelime ile inanılmaz."

"Gören herkes bayıldı."

5. Casio MTP-VD01GL-1EVUDF Erkek Kol Saati

Kullanıcı yorumları:

"Kaliteli. Fiyatından daha pahalı görünüyor."

"Severek kullanıyorum. Güzel."

6. Michael Kors MK3844 Kadın Kol Saati

Kullanıcı yorumları:

"Saat çok zarif ve tam da beklediğimiz gibi."

"Çok beğendim."

7. FOSSIL FS5501 Erkek Kol Saati

Kullanıcı yorumları:

"Oğluma hediye olarak aldım. Saatten çok memnun ve tüm arkadaşları çok beğeniyor."

"Fosil saatleri hep sevmişimdir ve bu çok güzel bir saat."

8. Casio LTP-1094Q-7B9RDF Kadın Kol Saati

Kullanıcı yorumları: