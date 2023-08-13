Sık tüketiyoruz ama hiç belirti vermeden zehir saçıyor! Kansere neden olan en büyük tehlike

Çevresel ve genetik faktörlerin sebep olabileceği kanser hastalığında beslenme biçimi de en önemli etmenler arasında yer alıyor. Birçok hastalık gibi kansere de tükettiğimiz yiyecekler sebep olabiliyor. İşte tüm kanserler arasında en sık karşılaşılan 4. kanser tipi olan mide kanserine yakalanmamak adına bilmeniz gerekenler...

TON BALIĞI KONSERVESİ RESMEN ZEHİR SAÇIYOR

Evde balık pişirmeyenler, balık kokusundan rahatsız olanlar veya spor yapan insanlar tarafından sıkça kullanılan konserve balıkların sağlıksız olanları vücuda oldukça zararlı olabiliyor. Balığın içerisinde omaga 3 olduğu doğru ancak konservelerin içine girdiği zaman bu vitaminler anlamını tamamen yitirebiliyor. Konservelerin içerisindeki cıva kişiyi yavaş yavaş zehirliyor ve ilerleyen zamanlarda ciddi sağlık sorunlarının doğmasına neden olabiliyor.

KONSERVE YİYECEKLERDEN UZAK DURUN!

Konserve gıdalarındaki toksik maddeler ilerleyen zamanlarda vücudunuzda kanser hastalığının gelişmesine neden olabileceği iddia ediliyor.

Hemen hemen tüm alüminyum kutular, bisfenol-A veya kısaca kansere sebep olan BPA ile kaplıdır. Domatesler ve asit oranı yüksek diğer yiyecekleri konserve kutusundan yemek tehlike arz edebiliyor.

Konserve tüketilen toplumlarda mide kanseri sıklığı belirgin olarak yüksektir. Buna en iyi örnek Japonya’dır. Dünyada mide kanserinin en sık olduğu ülke olan Japonya’dan başka ülkelere giden göçmenlerde on yıllar içinde mide kanseri sıklığı azalır ve yerleştikleri ülkedeki mide kanseri sıklığına geriler. Bu durum diyetin bu hastalığın oluşumun ne kadar etkili olduğunu gösterir.

BESLENME ŞEKLİNE DİKKAT

Mide kanseri nedenlerinin en önemlisi, yanlış beslenme alışkanlıklarıdır. Özellikle mangalda pişmiş et ve benzeri gıdalar, aşırı tuzlanmış ve salamura yapılmış sebzeler, işlenmiş gıdalar mide kanserinin oluşmasına zemin hazırlar. Mide kanserinden korunmanın en iyi yolu ise Akdeniz tipi beslenme tarzını benimsemektir. Organik ve taze meyve sebzeler mide kanserine karşı koruyucudur.

SİGARA VE ALKOL KULLANIMI

Önlenebilir bir mide kanseri nedeni ise sigaradır. Özellikle alkol ile birlikte tüketildiğinde mide kanseri olma olasılığını arttırmaktadır. Sigara ve alkolden uzak durarak mide kanseri olma riski düşürülebilir.



