Sıkıyönetim nedir? Putin Ukrayna'da ilhak edilen 4 bölgede sıkıyönetim ilan etti!

Rusya Devlet Başkanı Putin, Ukrayna'da ilhak edilen 4 gölgede sıkıyönetim ilan ettiğini açıkladı. Konuya ilişkin haberlerin ardından birçok kişi arama motorlarında sorgulama yapmaya başladı. Peki, sıkıyönetim nedir? İşte Putin tarafından yapılan açıklama ve sıkıyönetimin kelime anlamı...

SIKIYÖNETİM NEDİR?

Sıkıyönetim savaş durumu, ayaklanma gibi olağanüstü durumlarda ülkede güvenliğin sağlanması ve korunması için ordu ile sağlanan ve özgürlükleri geçici olarak kısıtlayan yönetime verilen isimdir.

PUTİN'DEN SIKIYÖNETİM AÇIKLAMASI

Ruusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna'nın ilhak edilen Donetsk, Lugansk, Herson ve Zaporijya bölgelerinde sıkı yönetim ilan edildiğini duyurdu.

Rusya Federasyonu Güvenlik Konseyi üyelerine seslenen Putin, yaptığı açıklamada Başbakan Mihail Mişustin liderliğinde özel bir koordinasyon konseyi kurma talimatı verdiğini belirtti.

Putin, konuşmasını "Rusya için güvenilir bir geleceği garanti altına almak için çalışıyoruz" diyerek sonlandırdı.

