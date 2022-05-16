Sıklıkla tüketiliyor! Sakın yemeyin mide kanseri yapıyor

Sağlığı önemli ölçüde etkileyen ve erken teşhis edilmediğinde ölümlere sebep olabilen kanserden korunmak için hayatı düzene sokmak gerekiyor. Uzmanlar hareketsiz yaşamın ve sağlıksız beslenmenin kanser riskini arttırdığını belirtiyor. Kanser türlerinin belirtileri çok çeşitli hastalıkların belirtileri ile karıştırılarak yanlış tedavi uygulanabiliyor veya hiç belirti göstermeden kanserin evreleri ilerleyebiliyor. Yanlış tedavi ve geç teşhis kanser hastalarının ölümüne sebep oluyor. Bu sebeple erken teşhisin önemi sıklıkla vurgulanıyor. Erken teşhisten de önce insanların kanseri önlemek adına yemek düzenlerini sağlamaları gerekiyor. Kanseri önlemek için uzmanlar açısından en çok tavsiye edilenler ise sağlıklı yaşam tarzını benimsemek, sigara ve alkolden uzak durmaktır.

BİTKİSEL YAĞLAR KANSER RİSKİNİ ARTTIRIYOR

Dr. Earim Chaudry'ye göre, doğrudan bir neden belirlemek için daha fazla araştırmaya ihtiyaç duyulmasına rağmen, endişe yaratan dört günlük gıda maddesi vardır. Dr. Chaudry, gıda üreticilerinin gıdaları daha uzun süre taze tutmak için kullandığı bir tür yağ olan hidrojenize bitkisel yağların kanser riski için alarm zillerini artırdığını söyledi.

KANSER, KALP HASTALIKLARI VE BAĞIŞIKLIK SİSTEMİ SORUNLARINA YOL AÇIYOR

Dr. Earim Chaudry Express’e verdiği demeçte, hidrojenize bitkisel yağların prostat kanseri geliştirme riskinin artmasıyla bağlantılı olduğunu bulan araştırmayı aktardı. Doktor, "Bu yağlar trans yağların bir sonucudur. Var olan en kötü yağ türü olarak bilinen trans yağların kansere, kalp hastalıklarına ve bağışıklık sistemi sorunlarına katkıda bulunduğu biliniyor. Dahası, bitkisel yağlar, kalp hastalığı ve kanserle bağlantılı sağlıksız omega-6 yağları ile yüklüdür." dedi.

TUZLU YİYECEKLER MİDE KANSERİ İÇİN ÖNEMLİ BİR RİSK FAKTÖRÜ

Doktor Chaudry, araştırmalar tuzlu yiyeceklerin, özellikle salamura sebzeler ve tuzlanmış veya salamura balıkların mide kanseri gelişimi için önemli bir risk faktörü olabileceğini gösterdiğini söyledi.

RAFİNE ŞEKERİN DİKKATLİ TÜKETİLMESİ GEREKİYOR

Doktora göre; şeker kamışı, şeker pancarı ve mısır gibi gıdalardan elde edilen şekerden elde edilen rafine şekerin dikkatli tüketilmesi gerekiyor. Doktor Chaudry, "Rafine şekerlerin işlenmiş doğası, kanser hücrelerinin vücutta metabolize olmasına neden olabilir. Bunun yanı sıra, bu şekerler kişinin obezite, tip 2 diyabet ve kalp hastalığı geliştirme riskini artırabilir." diyor.



