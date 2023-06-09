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  4. Silah seslerini duyan telefona sarıldı! Eve giren polis, korkunç manzarayla karşılaştı

Silah seslerini duyan telefona sarıldı! Eve giren polis, korkunç manzarayla karşılaştı

09.06.2023 10:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir'in Gaziemir ilçesinde dehşet düşüren bir cinayet ve intihar olayı yaşandı. Mustafa Yılmaz (43), eşi Nermin Yılmaz'ı (40) pompalı tüfekle öldürüp intihar etti. Silah seslerini duyan çevredekiler polise ihbarda bulundu. Eve gelen polis ekipleri, çiftin cansız bedenleriyle karşılaştı. İşte olayın detayları...

Silah seslerini duyan telefona sarıldı! Eve giren polis, korkunç manzarayla karşılaştı

Dehşete düşüren olay, dün saat 21.00 sıralarında, Hürriyet Mahallesi 1057 Sokak No 5'te meydana geldi. TIR şoförü Mustafa Yılmaz, bir tekstil atölyesinde çalışan eşi, 2 çocuk annesi Nermin Yılmaz'a henüz belirlenemeyen nedenle pompalı tüfekle ateş etti. Yılmaz, ardından da aynı tüfeği çenesinin altına dayayıp, bir kez daha tetiğe dokundu.

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Silah sesini duyan çevredekilerin ihbarı üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Mustafa ve Nermin Yılmaz çiftinin hayatlarını kaybettiği belirlendi.

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Polis ve savcının olay yerindeki incelemelerinin ardından Yılmaz çiftinin cansız bedenleri, otopsi için İzmir Adli Kurumu morguna kaldırıldı. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

(DHA)

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cinayet İntihar İzmir

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