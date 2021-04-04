HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Silahın ateş almasını kadının 'bırak' çığlığı engelledi!

Silahın ateş almasını kadının 'bırak' çığlığı engelledi!

04.04.2021 14:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya'da sokağa çıkma kısıtlamasında komşular arasında kavga çıktı. Tabancayla kavgaya tutuşan bir kişiyi kalabalığın arasından gelen 'bırak' sesi durdurdu. Kalabalık, polis müdahalesi sonrası dağıldı.

Silahın ateş almasını kadının 'bırak' çığlığı engelledi!

Olay, gece saatlerinde Kepez ilçesi Barış Mahallesi'nde meydana geldi. 2906 Sokak üzerinde iki komşu grup arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma bir anda kavgaya dönüştü. Bu sırada kavgaya dahil olanlardan biri, belindeki tabancayı çekti. Olay yerinde bulunan bir kadın ise silahı görünce "Bırak" diye çığlık atarak, silah çeken kişiyi engellemeye çalıştı. Kadının çığlıkları tüm sokakta yankılanırken, silahlı kişi ise olay yerinden uzaklaştırıldı.

Kavganın bildirilmesi üzerine gelen polis ekipleri, grupları biber gazıyla müdahale ederek dağıttı.

DHA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Nesli tehlike altında! Ağzı ve elleri bağlanmış halde ölü bulundu Nesli tehlike altında! Ağzı ve elleri bağlanmış halde ölü bulundu
Korkunç anlar! Kavga ettiği kişilerin üzerine otomobil sürdüKorkunç anlar! Kavga ettiği kişilerin üzerine otomobil sürdü
Korona nedeniyle penisi 'saatlerce' erekte kaldı!Korona nedeniyle penisi 'saatlerce' erekte kaldı!
Anahtar Kelimeler:
antalya

İlginizi Çekebilir

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Şoförden hamile kadına tepki çeken söz: Kucağıma mı alayım?

Şoförden hamile kadına tepki çeken söz: Kucağıma mı alayım?

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Hafta sonu hangi illerde sokağa çıkma yasağı var?

Hafta sonu hangi illerde sokağa çıkma yasağı var?

Eşini yatak odasında başka biriyle yakaladı! Panikleyen adam böyle kaçmaya çalıştı

Eşini yatak odasında başka biriyle yakaladı! Panikleyen adam böyle kaçmaya çalıştı

Demirtaş'ın 3. ittifak sözlerine Kılıçdaroğlu'ndan ilk yorum

Demirtaş'ın 3. ittifak sözlerine Kılıçdaroğlu'ndan ilk yorum

Diğer Haberler

Kocaeli'nde çocuğunu döven Nurcan Serçe 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan yargılanacak

Görüntüler infial yaratmıştı! Türkiye'yi ayağa kaldıran olayla ilgili yeni gelişme

Kısıtlama gününde şaşırtan görüntüler! Düğün konvoyunda kavgaya tutuştular

Kısıtlama gününde şaşırtan görüntüler!

Sultanahmet'te korkunç anlar! Kavga ettiği kişilerin üzerine otomobil sürdü!

Korkunç anlar! Kavga ettiği kişilerin üzerine otomobil sürdü

Türkiye'de dikkat çeken koronavirüs araştırması: Çin ve Uzakdoğu'dan 2 kat fazla

Türkiye'de dikkat çeken koronavirüs araştırması: Çin ve Uzakdoğu'dan 2 kat fazla

Havalimanlarında UV ışınlı hijyen dönemi başladı!

Havalimanlarında yeni dönem başladı!

Son Dakika! Bakan Koca duyurdu: Gençlerin aktif vakalardaki oranı artıyor

Bakan Koca'dan gençlerle ilgili önemli açıklama

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.