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Silahla tehlikeli oyunun sonu kötü bitti! Seyahat ettikleri arabada arkadaşını vurdu

16.04.2022 12:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Küçükçekmece’de aynı araç içerisinde seyahat eden 4 kişiden biri, ruhsatsız tabancayla oynamaya başladı. Şahıs, tehlikeli oyun sonucunda arkadaşı Mert U.'yu (27) vurdu. Sırtından aldığı mermi ile yaralanan gencin felç kalma riskinin olduğu öğrenildi. Gözaltına alınan iki kişi ise serbest bırakıldı.

Silahla tehlikeli oyunun sonu kötü bitti! Seyahat ettikleri arabada arkadaşını vurdu

Arabada silahla oynarken arkadaşını vurdu. Olay, Perşembe sabahı saat 05.00 sıralarında Küçükçekmece Halkalı Merkez Mahallesi'nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre aynı araç içerisinde bulunan 4 arkadaş Mert U. (27), M.U., U.U. ve M.İ. seyahat ettikleri sırada, M.U, ve UU, yanlarında ruhsatsız tabancayla oynamaya başladı. Bu sırada patlayan tabancadan çıkan mermi Mert U.’nun sırtına isabet etti.

Ağır yaralanan genç, Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Diğer arkadaşları ise olay yerinden ayrıldı. Durumun bildirilmesi üzerine polis ekipleri çalışma başlattı. Yapılan çalışmada olayın yaşandığı sırada arabada olan M.U., U.U. ve M.İ. isimli şahıslar olduğu tespit edildi. Daha sonra şüphelilerden M.U, ile U.U, isimli şahıslar yakalanarak gözaltına alındı.

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Şüpheliler, sorgularında olay gecesi araçta ilerledikleri esnada arka koltukta oturan M.İ. isimli şahsın yanında ruhsatsız otomatik tabanca olduğunu ve tabancayla oynadığı esnada önde oturan M.U. isimli şahsı yaraladıklarını söyledi.

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Araçta yapılan aramada 4 tane kovan ele geçirildiği ve ayrıca fişeklerin araç içerisine saplandığı tespit edildi.

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FELÇ KALMA RİSKİ VAR

Gözaltına alınan M.U. ve U.U. isimli şahıslar emniyetteki sorgularının ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldı. Ruhsatsız silah taşıyan M.İ. isimli şüphelinin yakalanma çalışmaları ise sürüyor.
Hastanede tedavisi devam eden Mert U.'nun ise hayati tehlikesinin olmadığı, ancak felç kalma riskinin olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili inceleme devam ediyor. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Küçükçekmece
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