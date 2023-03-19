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Silahla vuruldu, yaralı halde aracını kullanarak karakola sığındı

19.03.2023 14:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya’nın Manavgat ilçesinde dehşete düşüren bir silahlı saldırı olayı yaşandı. Ahmet Öztürk, otomobilinin içerisinde Özgür Y. tarafından silahla vuruldu. Yaralı halde aracını kullanan Öztürk, polis karakoluna sığındı. Öztürk hastaneye kaldırılırken, Özgür Y. ise kısa sürede yakalandı. Suçunu itiraf eden Özgür Y.’nin, Öztürk ile aralarında alacak-verecek meselesi olduğunu söylediği bildirildi.

Silahla vuruldu, yaralı halde aracını kullanarak karakola sığındı

Edinilen bilgiye göre, aralarında alacak-verecek meselesi bulunan Ahmet Öztürk ile Özgür Y., Sanayi Mahallesi 2054 sokakta buluştu. Buluşma yerine otomobillerle gelen şahıslar arasında tartışma yaşandı. Tartışmanın büyümesi üzerine Özgür Y., tabanca ile Ahmet Öztürk’ün kullandığı otomobilin arkasından 2 el ateş etti.

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Mermilerden birisi otomobilin arka camına, diğeri sol arka kapısından içeri girerken, camdan giren mermi, koltuğun içerisinden geçtikten sonra Öztürk’ün sağ kolunun altından vücuduna girip çıktı.

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Yaralı vaziyette otomobili kullanmaya devam eden Öztürk, Cumhuriyet Polis Karakoluna gelirken, çağrılan ambulansla Manavgat Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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Manavgat Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Ahmet Öztürk’ün verdiği bilgiler ve olayın gerçekleştiği yerin çevresindeki güvenlik kameralarından yola çıkarak Özgür Y.’yi, olayda kullanılan silahla birlikte yakaladı. Suçunu itiraf eden Özgür Y.’nin de Ahmet Öztürk ile aralarında alacak-verecek meselesi olduğunu söylediği bildirildi.

İHA

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antalya silahlı saldırı karakol

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