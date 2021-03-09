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Silahlı kavgada hayatını kaybetti! Salih Memişoğlu kimdir?

09.03.2021 17:34 | Son Güncelleme:
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Silahlı kavgada hayatını kaybetti! Salih Memişoğlu kimdir?

Çekmeköy’de gerçekleşen silahlı kavgada ilk gelen bilgilere göre iki kişi hayatını kaybetti. Kavgadan sonra olay yerinden kaçan saldırganlar için ise polislerin çalışması devam ediyor. Gelen ilk bilgilere göre silahlı saldırıda hayatını kaybedenlerden biri de ünlü metafizik uzmanı Salih Memişoğlu oldu. Çıkan haberlerden sonra ise “Salih Memişoğlu kimdir?” Sorusu sorulmaya başlandı. Salih Memişoğlu kimdir? Salih Memişoğlu nereli, kaç yaşında? Salih Memişoğlu neden öldürüldü?

Çekmeköy’de çıkan kavgada gelen ilk bilgilere göre iki kişi hayatını kaybetti. Hayatını kaybedenlerden biri de ünlü metafizik uzmanı Salih Memişoğlu oldu. Çekmeköy’de bir hayvanat bahçesinde çıkan tartışmada silahlar patladı ve Salih Memişoğlu hayatını kaybetti. İki kişinin öldüğü bir kişinin de yaralandığı kavgada, saldırganlar olay yerinden kaçtı. Polisin çalışmaları hala devam ediyor.

SALİH MEMİŞOĞLU KİMDİR?

Salih Memişoğlu 1967 Trabzon doğumludur. Aslen Of'lu olan Salih Memişoğlu, dünya çapında bir biyoenerji ve metafizik uzmanıdır. Biyoenerji ve metafizik alanında yurtiçi ve yurtdışında yapmış olduğu çalışmalarla dünya çapında ismini duyurmuştur.

Memişoğlu aynı zamanda "Ünlülerin Hocası" olarak da bilinirdi. Salih Memişoğlu, metafizik unsurlara bağlı olarak ortaya çıkan, ruhsal bozukluklar, bayılma, bunalım gibi konularda aralarında ünlü isimlerinde olduğu kişilere hizmet veriyordu. Metafizik unsurlarının da bilimin bir konusu olduğunu ve çözülemeyen pek çok rahatsızlığın altında, yanlış teşhis ve metafizik unsurların göz ardı edilmesi olduğunu savunmaktaydı.

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METAFİZİK UZMANI NEDİR?

Metafizik, felsefenin bir dalıdır. İlk felsefeciler tarafından, "fizik bilimlerinin ötesinde olan" anlamına gelen "metafizik" sözcüğü ile felsefeye kazandırılmıştır. İncelemeleri varlık, varoluş, evrensel, özellik, ilişki, sebep, uzay, zaman, tanrı, olay gibi kavramlar üzerinedir. Metafizik uzmanı bu kavramlar araştıran ve yorumlayan kişilerdir.

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