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Sildenafil nedir? Sildenafil hangi yan etkilere sahiptir?

25.12.2020 11:30 | Son Güncelleme:
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Sildenafil nedir? Sildenafil hangi yan etkilere sahiptir?

Son derece tehlikeli sağlık sorunlarına yol açabilecek sildenafil maddesinin birçok zararı bulunmaktadır. Sildenafil sitrat maddesinin özellikle de enerji içecekleri ve çikolata gibi paketli ürünlerde sıklıkla bulunduğu bilinmektedir. Peki, sildenafil nedir?

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından belirlenen hileli ürünlerde sildenafil sitrat isimli zararlı bir madde tespit edilmiştir. Sildenafil kişilerin atardamarlarında genişlemeler meydana getirir ve bu etki nedeniyle baş ağrısı ve baş dönmesi gibi şikayetler ortaya çıkabilmektedir. Madde yan etkilerinin yanı sıra vücuttaki bazı sorunlar için de kullanılabilmektedir. Sildenafil nedir ne için kullanılır merak ediyorsanız işte detaylar...

Sildenafil Nedir?

Sildenafil, sertleşme sorunu, hipertansiyonu ve yüksek irtifa ödemini tedavi etmek amacıyla kullanılan bir ilaçtır. Bu sorunları, kan damarlarını gevşeterek tedavi eder. Bazı gözlenen sildenafil yan etkileri baş ağrısı, baş dönmesi, bulanık görüş, düşük tansiyon, burun akıntısı ve burun kanaması şeklindedir. Kalp hastalığı, karaciğer bozukluğu veya böbrek hasarı olan kişiler bu ilacı kullanırken dikkatli olmalıdırlar. Çünkü ciddi yan etkilere maruz kalabilirler.

Sildenafil Ne İşe Yarar?

Gelelim konu hakkında en sık sorulan “Sildenafil ne işe yarar?” sorusuna. Sidenafilin aksiyon mekanizması, genel olarak hücreler içinde gelişen çeşitli reaksiyonları hızlandıran fosfodiesteraz isimli enzimini engellemektir. Bu enzim engellendiği zaman niktrik oksit adındaki kimyasal maddenin seviyesi artar. Bu kimyasal madde, vücudun çeşitli bölgesindeki kan damarlarının rahatlamasına yardımcı olur.

Büyük bir ilaç şirketi, sildenafil ilacını ilk olarak yüksek tansiyonu tedavi etmek için geliştirmiştir. İlaç, klinik olarak test edildiğinde bazı erkek hastalarda penil ereksiyonların sıklığında ve kuvvetinde artış meydana gelmesi gibi ilginç bir yan etki ortaya çıkmıştır. Şirket, ilacı sertleşme sorunu tedavisi olarak test etmeye karar vermiştir ve sonunda o amaç için ünlü bir isimle piyasaya çıkarır.

Sildenafilin esas kullanım amacı sertleşme sorunu olan hastaları tedavi etmektir. Erkekler ilacı cinsel ilişki zamanından 30 dakika ile 3 saat önce alabilirler. İlaç, penise kan dolaşımını hızlandırarak ve artırarak çalışır.

Yakın zaman içinde, bazı araştırmacılar sildenafilin, yüksek irtifaya çıkan kişilerin akciğerlerinde sıvı toplanmasına sebep olan durumdan, yüksek irtifa pulmoner ödemi olan hastaların tedavisinde de yararlı olabileceğini ortaya attılar. Hastalık, irtifa hastalığının ciddi bir biçimi olarak görülebilir. Farklı araştırmacılar yüksek irtifa pulmoner ödemini tedavi etmek için bu ilacı denemişlerdir.

Sildenafilin Yan Etkileri Nelerdir?

Sildenafilin yan etkileri baş ağrısı, yüz kızarması, baş dönmesi, bulanık görüş ve karın ağrısı şeklinde ortaya çıkabilir. İlaç, göğüs ağrısını tedavi etmek için kullanılan nitratlarla birlikte alınmamalıdır çünkü birleşim kan basıncında tehlikeli bir düşüşe neden olacaktır. Dört saatten uzun süre ereksiyon yaşayan kişiler mutlaka acil servise gitmelidirler. Çünkü bu durum penise zarar gelmesiyle sonuçlanacaktır.

Sildenafilin Zararları Nelerdir?

Sildenafil kullanan kişilerde vücudun belli bölgelerinde atardamarlarda genişlemeler yaşanacaktır. Bu etki sebebiyle de baş ağrısı, baş dönmesi gibi şikayetler oluşabilir. İlacın diğer yan etkileri ise şunlardır:

  • Görmede bulanıklaşma
  • Midede yanma
  • Yüzde kızarma
  • Burun akıntısı
  • Burun kanaması
  • Işığa karşı aşırı hassasiyet
  • Sırt ve bacak kaslarında ağrı
  • Terleme
  • İştahsızlık

Ancak bunlara ek olarak gizli bir kardiyak hastalık gibi genel sağlık durumunu bilmeyen bir kişinin bu maddeyi içeren ilaçları kullanması sonucu kardiyak problemlerine ve ani kardiyak ölümlerine neden olabilir.

Bu sebeple dikkatli kullanılması, doktor önerisi altında kullanılması, genç yaş grubunda performans artırıcı amacıyla kullanılıyorsa düşük ya da ortalama dozlarda kullanılması gerekmektedir.

Birçok hasta sildenafilin sorunsuz şekilde alabilse de bazı hastalar, bu ilaçla tedavi için iyi adaylar olmayabilir. Yakın zaman içinde kalp krizi ve inme geçirmiş hastalarda kesinlikle kullanılmamalıdır. Olağandışı düşük tansiyon, anormal karaciğer işlevi veya böbrek hasarı gibi altta gizlenen durumlar hastaların şiddetli yan etki ihtimalini artırabilir ve ilaç bu kişilerde dikkatli kullanılmalıdır.

Sildenafil İçeren Bitkiler Hangileridir?

Bol sebze, meyve ve lifli yiyeceklerden oluşan bir beslenme şekli cinsel hayat için yararlı olacaktır. Cinsel arzuyu artıran; sildenafil etkili bazı gıdaların tüketilmesi faydalı olabilmektedir. Bu gıdalar hem enerji ihtiyacının karşılanmasında rol oynarlar hem de hormonal seviyenin kontrolünü sağlarlar. Bu şekilde de libidoyu artırmaktadırlar. Ayrıca, damar genişletici özellikleri ile peniste kan akımını artırıcı etkileri bulunmaktadır.

İşte cinsel gücü artıran doğal sildenafil içeren bitkiler:

  • Rezene: Rezeneden her gün bir miktar alınması cinsel gücü artırır. Rezenenin tohumundan çay yapılarak tüketilebilir.
  • Karanfil Tanesi: Cinsel gücü artıran karanfil tanesi, yorgunluğa da iyi gelmekte.
  • Haşhaş Tohumu: Haşhaş tohumu cinsel performansı doğal bir şekilde artırır.
  • Zencefil: Yüzyıllar boyunca duyguları harekete geçirmek için hazırlanan içeriklerin karışımında kullanılan zencefil, insanı daha istekli yapar.
  • Hardal: Cinsel bezlerin salgılarını artırır.
  • Tarçın: Hoş kokusu olan tarçın, doğal cinsel istek artırıcı olarak kullanılır.
  • Meyan Kökü: Meyan kökünden elde edilen toz, maden suyu ile birlikte tüketilince kadınlar için çok etkili bir cinsel gücü artırıcı bitki haline gelir.

Sildenafil İlaçlarının Alkolle Birlikte Alınması Zararlı mı?

Sildenafil ilaçlarının alkolle eş zamanlı olarak alınması her ilaçta olduğu gibi problem yaratır. İlacın etkisinin düşmesinin yanında karaciğer toksisitesini artırarak yan etkilerini daha artırır. Diğer taraftan sildenafil ve vardenafil alkol ile etkinliği düşerken, tadalafilin ise alkol ile herhangi bir etkileşimi yoktur.


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