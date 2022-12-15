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Şile Adliyesi çalışma saatleri nedir? Şile Adliyesi saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor?

15.12.2022 17:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hafta içi günlerinde yoğun olarak hizmet veren adliye binalarında pek çok işlem yürütülebilir. Hukuk kapsamındaki borç, şikâyet, boşanma vb. konulara yönelik işlemlerin adliye binalarında yürütüldüğü bilinir. Dolayısıyla İstanbul Şile'de yaşayan kişiler de Şile Adliyesi'nin çalışma saatleri ile açık olduğu günleri sıklıkla araştırır. Haftanın her günü açık olduğu belirtilen Şile Adliyesi cumartesi pazar açık mı?

Şile Adliyesi çalışma saatleri nedir? Şile Adliyesi saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor?

Hukuksal işlemlerin halledilmesi için Adalet Bakanlığı'na bağlı olarak hizmet veren adliye binalarına gidilmesi gerekir. İstanbul da nüfus yoğunluğu fazla olan bir şehir olarak birçok adliye binasını kapsar. Dolayısıyla bunlardan biri olan Şile Adliyesi'nin çalışma saatleri sıkça araştırılır. Ancak Şile Adliyesi'nin mesai saatleri açıklanırken daha detaylı bilgilere yer verilmelidir. Çünkü bu adliye binasının hafta sonu da açık kaldığı bilinir.

Şile Adliyesi saat kaçta açılıyor?

Birçok adliye binasının hafta sonu günlerinde kapalı olduğu ve hafta içi günlerinde ise erken saatlerde açıldığı bilinir. Şile Adliyesi çalışma saatleri ve bu binanın açık olduğu günlere de değinilmelidir. Nitekim Şile Adliyesi çalışma saatleri, resmî bilgilere göre haftanın her gününde açık olduğu belirtilebilir. Şile Adliyesi açılış saati pazartesi günü için 09.00 olarak belirlenmiştir. Şile Adliyesi çalışma saatleri pazartesi günü hariç diğer tüm günler açıktır. Pazartesi hariç haftanın her gününde Şile Adliyesi'nin 24 saat boyunca açık kaldığı görülür. Buna rağmen hangi birimlerin açık olduğunun bilinmesi amacıyla Şile Adliyesi'yle iletişime geçilebilir.

Şile Adliyesi saat kaçta kapanıyor?

Haftanın her günü açık olduğu görülen Şile Adliyesi çalışma saatleri, diğer il ve ilçelerdeki adliye binalarına göre daha farklıdır. Bu nedenle Şile Adliyesi kapanış saati belirtilirken de detaylı bilgi verilmelidir. Pazartesi günlerinde 09.00'da açılan Şile Adliyesi kapanış saati pazartesi günü için 17.00 olarak belirlenmiştir. Yani pazartesi günü Şile Adliyesi çalışma saatleri 09.00 -17.00 arasındadır.

Şile Adliyesi pazartesi hariç diğer günlerde 24 saat boyunca açık kaldığı bilinen bir adliyedir. Dolayısıyla Şile Adliyesi'nin pazartesileri haricinde gün boyunca kapalı kalmadığı söylenebilir. Ancak Şile Adliyesi'ne geç saatlerde uğranmadan önce mutlaka iletişim numarasının aranması önerilir. Bazı durumlarda adliye binasının kapalı olduğu veya uğranacak olan birimin o anda hizmet vermediği durumlar olabilir.

Şile Adliyesi cumartesi pazar açılış ve kapanış saati nedir?

Genelde adliye binalarının neredeyse her biri hafta sonu günlerinde kapalı kalır. Çünkü Adalet Bakanlığına bağlı olarak vatandaşlara hizmet sunan adliye binaları, resmî kurumlar arasındadır. Buna rağmen Şile Adliyesi'nin resmî sitesinde de belirtilen bilgilere göre bu adliyenin hafta sonu açık olduğu görülür. Yani Şile Adliyesi hafta sonu çalışma saatleri cumartesi ve pazar günleri de tüm gündür. Pazartesi hariç her gün 24 saat boyunca açık kalan Şile Adliyesi, cumartesi ve pazar günlerinde de her saatte ziyaret edilebilir.

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Şile adliye çalışma saatleri

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