HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Şile’de gemide yangın paniği

Şile’de gemide yangın paniği

08.04.2021 19:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şile Limanı’nda demirli bulunan bir gemide yangın çıktı. Yangın itfaiye ekiplerinin 1 saatlik çalışmasıyla söndürüldü.

Şile’de gemide yangın paniği

Edinilen bilgiye göre, Şile Limanı’nda demirli bulunan bir balıkçı gemisinde akşam saatlerinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Gemi personeli ve liman görevlileri durumu itfaiye ve polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine çok sayıda polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.

YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI

Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, yangına itfaiye ekipleri müdahale etti. Alevler ve dumanlar yükselen gemideki yangın olay yerine ulaşan itfaiye ekiplerinin 1 saatlik çalışması sonucunda kontrol altına alındı.

Yangında ölen veya yaralanan olmadığı öğrenilirken, gemide hasar meydana geldi. (İHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Tepki topluyor ama hayranı çok! 'Seksi avcı' av fotoğraflarıyla paraya para demiyor Tepki topluyor ama hayranı çok! 'Seksi avcı' av fotoğraflarıyla paraya para demiyor
Debisi artan Tunca Nehri'nde 'sarı alarm' verildiDebisi artan Tunca Nehri'nde 'sarı alarm' verildi
'Rüzgar esti, hamile kaldım' dedi! Polis soruşturma başlattı'Rüzgar esti, hamile kaldım' dedi! Polis soruşturma başlattı
Anahtar Kelimeler:
yangın

En Çok Okunan Haberler

Türkiye Avrupa'da birinci sıraya yerleşti!

Türkiye Avrupa'da birinci sıraya yerleşti!

73 yıllık inşaat devi iflas etti!

73 yıllık inşaat devi iflas etti!

Cemre'nin hareketi tepki çekti! Süper minili pozla mesaj

Cemre'nin hareketi tepki çekti! Süper minili pozla mesaj

İngiltere sürü bağışıklığına giriyor!

İngiltere sürü bağışıklığına giriyor!

'Vakalar artacak' diyerek açıkladı: Tam kapanma olmalı

'Vakalar artacak' diyerek açıkladı: Tam kapanma olmalı

Tuzla'daki lüks sitede sular durulmuyor! Akılalmaz ceza

Tuzla'daki lüks sitede sular durulmuyor! Akılalmaz ceza

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Sokakta saldırıya uğradı, başına bıçak saplandı

Sokakta saldırıya uğradı, başına bıçak saplandı

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Avukatlık bürosunda silahlı saldırı! Ölü ve yaralılar var

Avukatlık bürosunda silahlı saldırı! Ölü ve yaralılar var

Çin Büyükelçisi Dışişleri'ne çağrıldı

Çin Büyükelçisi Dışişleri'ne çağrıldı

Kan donduran olayda şoke eden sözler! 'Eşi düşmüş gibi değildi'

Kan donduran olayda şoke eden sözler! 'Eşi düşmüş gibi değildi'

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.