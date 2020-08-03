HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Şile dönüşü tıklım tıklım dolan otobüsteki fazla yolcuları polis indirdi

Şile dönüşü tıklım tıklım dolan otobüsteki fazla yolcuları polis indirdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.08.2020 13:02 | Son Güncelleme

Tatilcilerin akşam saatlerindeki Şile dönüşünde, belediye otobüsü tıklım tıklım doldu. Fazla yolcuyla hareket etmeyeceğini söyleyen otobüs şoförü ile yolcular arasında tartışmalar yaşandı. Durağa gelen polis ekibinin uyarılarıyla yolcuların inmesinin ardından otobüs yoluna devam etti.

Şile dönüşü tıklım tıklım dolan otobüsteki fazla yolcuları polis indirdi

Kurban Bayramı tatilinde İstanbul dışına çıkmayan vatandaşlar, Şile'ye akın etti. Dün akşam İstanbul'a dönmek için Ayedaş İETT durağına gelenler yoğunluk oluşturdu. Saat 20.30'da hareket etmek üzere durağa gelen İETT 139 T Ümraniye Tepeüstü otobüsü, bir anda doldu. 70 kişi kapasiteli otobüs bir anda dolunca şoför, hareket etmek istemedi. Bunun üzerine yolcular ile şoför arasında tartışma yaşandı. Tartışmalar sırasında sosyal mesafe, maske kuralları da unutuldu.

73f84229b88c60f98e9578dfd5b79a6c

Haber verilmesi üzerine olay yerine Şile İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Otobüse giren ve şoförün hemen yanından yolculara seslenen polisler, otobüsün koronavirüs tedbirleri kapsamında bu şekilde gidemeyeceğini, cezai işlemin de sözkonusu olduğu uyarılarında bulundular. Polisler, buradaki yoğunluğun ilgili yerlere de bildirildiğini söylediler. Polislerin ikazı ve uyarıları üzerine ayaktaki yolcuların inmesinin ardından otobüs yoluna devam etti.

DHA

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERBodrum'dan Kilyos'a kaçtıBodrum'dan Kilyos'a kaçtı
MİT etkisiz hale getirmişti! Kimliği belli olduMİT etkisiz hale getirmişti! Kimliği belli oldu
Binlerce personel alımı yapılacakBinlerce personel alımı yapılacak

En Çok Okunan Haberler

Korkunç olay! Benzin döküp kendini yaktı

Korkunç olay! Benzin döküp kendini yaktı

Fransız gazeteden dikkat çeken Erdoğan haberi: İntikam alıyor

Fransız gazeteden dikkat çeken Erdoğan haberi: İntikam alıyor

Yeni takımı duyanları şaşkına çevirdi

Yeni takımı duyanları şaşkına çevirdi

Rekor altın fiyatlarında yeni hafta!

Rekor altın fiyatlarında yeni hafta!

Dünyaca ünlü model Çeşme'de saldırıya uğradı

Dünyaca ünlü model Çeşme'de saldırıya uğradı

Endişelendiren görüntü! Taksim'i değnekçiler işgal etti

Endişelendiren görüntü! Taksim'i değnekçiler işgal etti

İlginizi Çekebilir

Meteoroloji bölgeleri sıraladı! Birçok ile gök gürültülü sağanak uyarısı

Meteoroloji bölgeleri sıraladı! Birçok ile gök gürültülü sağanak uyarısı

Diyarbakır'da kaybolan 4 yaşındaki Miraç'ı arama çalışmaları sürüyor

Diyarbakır'da kaybolan 4 yaşındaki Miraç'ı arama çalışmaları sürüyor

Eşiyle kaçan kuzenini önce vurdu ardından bıçaklayarak öldürdü

Eşiyle kaçan kuzenini önce vurdu ardından bıçaklayarak öldürdü

Canlı yayında prompter kazası: Geri al, geri al

Canlı yayında prompter kazası: Geri al, geri al

Bakan Koca: Böyle giderse yasaklar geri gelecek

Bakan Koca: Böyle giderse yasaklar geri gelecek

Diğer Haberler
MİT'in etkisiz hale getirdiği teröristin gri listede aranan Seyithan Acay olduğu belirlendi

MİT etkisiz hale getirmişti! Kimliği belli oldu

İçişleri Bakanlığı açıkladı: Teslim olan terörist sayısı 123'e yükseldi

İçişleri açıkladı! Sayı 123'e yükseldi

Yürek yakan an! Oğlunu öpüp uğurladı

Yürek yakan an! Oğlunu öpüp uğurladı

Ensar Vakfı'nın İstanbul Sözleşmesi paylaşımı!

Ensar Vakfı'ndan "İstanbul Sözleşmesi" paylaşımı!

Diyarbakır'daki düğünde 'pes' dedirten görüntüler

Diyarbakır'daki düğünde 'pes' dedirten görüntüler

Yüksekova’da araç uçuruma yuvarlandı! 6 kişi öldü

Hakkari'de feci kaza! Ölü ve yaralılar var

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.