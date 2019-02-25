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Şile otoyolunda feci kaza! Ölü ve yaralılar var

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.02.2019 05:04 | Son Güncelleme

Şile yolunda iki aracın kafa kafaya çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Şile otoyolunda feci kaza! Ölü ve yaralılar var

Kaza Şile yolu Taşdelen mevkiinde saat 21.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, sürücüsü ve plakası belirlenemeyen kırmızı araç ters yöne girerek, karşı yönden gelen 34 ZT 4755 plakalı araçla kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmada araçlarda bulunanlardan 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi de yaralandı.

Yaralılar olay yerine gelen ambulansla çevre hastanelere kaldırılırken, hayatını kaybeden S.A.'nın cenazesi ise adli tıpa gönderildi.

Kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor. (İHA)


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istanbul Şile Şİle Otoyolu trafik kazası

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