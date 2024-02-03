HABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Şili’de orman yangınları! 10 kişi hayatını kaybetti... OHAL ilan edildi

Şili’de orman yangınları! 10 kişi hayatını kaybetti... OHAL ilan edildi

03.02.2024 11:32 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şili’nin orta ve güney kesiminde çıkan orman yangınlarında 10 kişi hayatını kaybetti. Şili Devlet Başkanı Gabriel Boric, olağanüstü hal (OHAL) ilan ettiklerini duyurdu.

Şili’de orman yangınları! 10 kişi hayatını kaybetti... OHAL ilan edildi

Güney Amerika ülkesi Şili’nin farklı noktalarında orman yangınları çıktı. Vina del Mar ve Valparaiso kentinde yoğunlaşan yangınlarla mücadele için çok sayıda itfaiye ekibi görevlendirildi. Alevler yerleşim yerlerine sıçrarken, Valparaiso eyalet yönetimi yangınlarda 10 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

Başkentin güneybatısındaki Estrella ve Navidad kasabalarında çıkan yangınlarda ise 30 civarında ev kül oldu. Ulusal Ormancılık Kurumu (CONAF) ise sadece Valparaiso’da 7 bin hektarlık alanın küle döndüğü belirtti.

AA-20240203-33600501-33600500-SILIDE_ORMAN_YANGINLARI_ULKENIN_GUNEYINDE_ETKILI_OLDU

OHAL İLAN EDİLDİ

Şili Devlet Başkanı Gabriel Boric sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, yangınlarla mücadele etmek için olağanüstü hal (OHAL) ilan edildiğini açıkladı. (İHA)
Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

Keşfet


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İki uzman da deprem için aynı yeri işaret etti! Peş peşe gelen açıklamalar korkuttu: 7 büyüklüğünde depreme gebeİki uzman da deprem için aynı yeri işaret etti! Peş peşe gelen açıklamalar korkuttu: 7 büyüklüğünde depreme gebe
Kanseri işaret eden 3 önemli belirtiyi uzman isim paylaştıKanseri işaret eden 3 önemli belirtiyi uzman isim paylaştı
Gencebay, Kurum için seçim şarkısı bestelediGencebay, Kurum için seçim şarkısı besteledi
Anahtar Kelimeler:
Şili orman yangını
En Çok Okunan Haberler
Emekli maaşı zam farkı ne zaman yatacak?

Emekli maaşı zam farkı ne zaman yatacak?

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

"Adımın ve soyadımın baş harflerini birleştirince utanıyorum"

"Adımın ve soyadımın baş harflerini birleştirince utanıyorum"

Su geçirmez monttan bota Columbia'nın en çok satanları ürünleri indirime girdi

Su geçirmez monttan bota Columbia'nın en çok satanları ürünleri indirime girdi

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

"Bu kadar rahat klasik ayakkabı bulamazsınız!" Kullanıcılarının favorisi!

"Bu kadar rahat klasik ayakkabı bulamazsınız!" Kullanıcılarının favorisi!

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.