Şili’de orman yangınları! 10 kişi hayatını kaybetti... OHAL ilan edildi

Güney Amerika ülkesi Şili’nin farklı noktalarında orman yangınları çıktı. Vina del Mar ve Valparaiso kentinde yoğunlaşan yangınlarla mücadele için çok sayıda itfaiye ekibi görevlendirildi. Alevler yerleşim yerlerine sıçrarken, Valparaiso eyalet yönetimi yangınlarda 10 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

Başkentin güneybatısındaki Estrella ve Navidad kasabalarında çıkan yangınlarda ise 30 civarında ev kül oldu. Ulusal Ormancılık Kurumu (CONAF) ise sadece Valparaiso’da 7 bin hektarlık alanın küle döndüğü belirtti.

OHAL İLAN EDİLDİ

Şili Devlet Başkanı Gabriel Boric sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, yangınlarla mücadele etmek için olağanüstü hal (OHAL) ilan edildiğini açıkladı. (İHA)

Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır





